Magaly Medina aprovechó la reciente edición de su programa para expresar su indignación por la liberación de Kike Suero, quien es acusado por su pareja de haber realizado tocamientos indebidos a su menor hija.

“Kike Suero fue liberado a las 6 de la mañana porque no había pruebas suficientes. Además, el examen médico legista no había arrojado alguna prueba de algún tipo de penetración, acaso las autoridades no saben que los tocamientos indebidos no siempre dejan huellas físicas en una niña, que generalmente deja daño psicológico", expresó la periodista de ATV.

“La niña fue a pasar por la cámara Gesell al Ministerio Público, que como todos sabemos se trata de proteger la privacidad de los menores, pero no se pudo llevar a cabo la cámara Gesell porque se le malogró el sistema de audio. Osea, la niña estuvo toda la mañana esperando para que luego no pase por la prueba”, agregó Medina.

Además, Magaly se dirigió a las autoridades por todas las denuncias de violencia hacia la mujer en tiempos de aislamiento social por la pandemia del COVID-19.

“Hay casos donde al detenido lo tienen varios días en la comisaría, pero en este caso no. Él está acusado de un hecho monstruoso. Sobretodo ahora que en esta cuarentena hay muchas denuncias de violencia y tocamientos indebidos, deberían todas las autoridades estar con las antenas bien paradas. Los niños en primera instancia no mienten. Hay que creerles”, concluyó.

Magaly Medina expresa su indignación por liberación de Kike Suero. (Video: ATV)

