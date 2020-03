Luego de los problemas entre Alexandra Horler y Gonzalo Núñez, que desencadenaron con la salida de la periodista del programa deportivo en Exitosa, Magaly Medina realizó un informe donde tomó la palabra de ambos protagonistas y explotó contra el conductor, a quien catalogó de “patán” y “hombre de las cavernas”.

“El tipo es un patán al que le han dado el privilegio de tener un micrófono en una emisora bastante popular. Yo no sé cómo le permiten ser eso, un patán, no un periodista. Los patanes no deberían estar en la TV, no deberían tener un micrófono. Tenía una compañera con la que podía discrepar, pero tratar de minimizarla de una manera tan malcriada todos los días en el programa, qué feo, ni siquiera la miraba cuando le refutaba algo. La menospreciaba porque nunca había jugado al fútbol. Dile esos a los comentaristas argentinos, española o brasileña, ¿tienen que haber jugado al fútbol?, no”, arrancó Magaly Medina en sus comentarios sobre el comportamiento

“Alexandra Horler nunca ha sido santa de mi devoción, pero creo que ahora tiene toda la razón. Este comportamiento es sistemático”, añadió Magaly.

“A su lado tiene a dos mequetrefes que nunca decían nada. No podían decir “Gonzalo, cállate, ten modales, controla tu vocabulario”. Por favor, hay que tener cautela. Hay comentaristas que pueden ser más enervados, pero esa no es la manera", agregó.

Además, recordó un bochornoso episodio con Pamela Franco, pareja de Christian Domínguez y lo catalogó de “hombre de las cavernas, básico, totalmente instintivo, animal”. “Tiene unos gestos medios raros al aire, por lo que he estado mirando”, finalizó Magaly Medina.