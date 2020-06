El programa “Magaly TV: La Firme” presentó un informe donde se puso en evidencia a las personalidades televisivas que no respetaron la cuarentena en tiempos de COVID-19 y se incluyó al abogado Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina.

Según se pudo observar en imágenes, el hombre de leyes dejó su hogar para festejar el cumpleaños de uno de sus amigos este fin de semana y sin la presencia de la conductora de ATV.

Ante la difusión de este video, Medina se refirió al respecto en la reciente edición de su programa y recalcó que ella no hablaría por su esposo. Además, la presentadora de televisión señaló que todos los asuntos personales los resuelve en la intimidad de su hogar.

“Hay algo que yo hago hace más de 22 años de carrera televisiva, siempre he respondido por mis actos, jamás por los actos de otros, así se trate de mi propia familia”, expresó.

“Eso es lo que haré, ahora igual. Otros asuntos los trataré en la intimidad de mi hogar y de mi matrimonio”, añadió Medina.

Finalmente, la conductora señaló que el único que se salvó en el informe de “Magaly TV: La Firme” fue el futbolista Carlos Ascues porque él sí se encontraba en su hogar y celebrando con sus familiares.

“El único que se salva es Carlos Ascues, él estaba al interior con su familia, no estaba haciendo escándalo, ni llegó el Serenazgo, no pasó absolutamente nada. Él con su pareja y su familia, no pasa nada. A puerta cerrada, mientras no molestes a los vecinos, puede hacer de todo”, sentenció.

Magaly Medina habló sobre la salida de su esposo en plena cuarentena. (Video: ATV)

