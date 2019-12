Magaly Medina se sinceró y reveló que cuando inició con su programa “Magaly TV: La firme” pensó en retirarse porque el rating no le favorecía.

“Pensé en abandonar el barco. No lográbamos remontar las cifras con la propuesta inicial y fue muy complicado volver a ganarnos al público que antes nos sintonizaba. También habían dos generaciones que crecieron durante los años que estuve explorando otros terrenos televisivos y que no me conocían”, señaló en una entrevista con el diario Trome.

La periodista también se refirió a lo difícil que fue recuperar a su público tras retomar su programa en ATV. Asimismo, contó que lo primero que hizo fue “recordarle a la audiencia que la pionera” en los espectáculos era ella.

“Regresar al formato de ‘Magaly TV’, que formaba parte de mi pasado televisivo, ha sido difícil. Creí que el público lo rechazaba con tanta saturación de la farándula en la pantalla chica. No quería darles más de lo mismo. Tuve que recordarle a la audiencia que la pionera fui yo y que después de tanta copia, ‘la firme’ estaba de regreso”, añadió.

La figura de ATV confesó que su esposo, Alfredo Zambrano, se comprometió a pagarle un sueldo si dejaba la TV. “Creo que esa propuesta sacó mi espíritu competitivo. Soy una chola terca y orgullosa. Me gusta ganar, soy competitiva a muerte y no estaba dispuesta a irme sin luchar”, finalizó.