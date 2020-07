La conductora de televisión Magaly Medina anunció que está preparando su regreso a la pantalla chica después de alejarse de las cámaras de ATV luego de dar positivo en una prueba de descarte de coronavirus (COVID-19).

La propia conductora fue la encargada de dar la noticia, a través de sus Stories de Instagram, en la que compartió el video promocional de ATV. “ATV se complace en anunciar el retorno más esperado, en exclusiva, nuestra engreída vuelve a casa. El regreso de Magaly Medina”, se escucha de fondo al inicio del clip.

Tras unos segundos, aparece Medina luciendo una bata y dice: “¿Me extrañaron? no me extrañen que regreso muy pronto a sus hogares por ATV”.

La periodista hizo público la noche del pasado viernes 11 de julio en su programa “Magaly TV: La Firme” que la prueba molecular de descarte para COVID-19 que se realizó dio resultado positivo. Contó que los síntomas habían sido leves y que haría el programa desde su casa.

“Voy a pasar la cuarentena con ustedes. El resultado que me llegó ayer por la noche me dio positivo para el COVID-19. Tengo que hacer la cuarentena hasta que los nuevos resultados me indiquen que estoy limpia”, manifestó la presentadora.

Pese a los resultados, Magaly decidió continuar con su programa, hecho que fue duramente criticado. Sin embargo, el 15 de julio, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar en contra de la periodista por la presunta comisión del delito contra la salud pública.

Según el fiscal adjunto provincial Dereck Mijlai Schoster Zapata, del primer despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, la periodista habría incurrido en los delitos de contaminación y propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa.

Desde ese día, el programa “Magaly TV: La Firme” no volvió a salir por la señal de ATV.

