Josimar Fidel recurrió a su cuenta de Instagram para dejar un mensaje a Magaly Medina luego que ella señalara que luce desmejorado tras haber perdido más de 20 kilos . Incluso en su post, el cantante de salsa pidió a sus seguidores “no se dejen engañar por una fea”.

“Deja de jo*** y de estar dando información falsa acerca de mi salud que te vas a seguir metiendo en problemas. Que no se dejen engañar por ti y por tus ganas de hacer ráting con mala información. Hago esto para que mis seguidores sepan mi estado de salud: totalmente sano. Hay Josimar para rato”, escribió el cantante en una de Stories de Instagram.

En la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”, la periodista no dudó en responder al líder de “Josimar y su Yambú” y lo calificó de “ordinario” por los términos que usó. “Le sale la ordinariez pues, porque por mucho oro que se ponga y todo lo demás, la ordinariez le sale, por la falta de educación”, dijo.

“No he dicho que este flaco, he dicho que está desmejorado, que su piel no tiene vida, se ve medio amarillenta. Es lo que yo aprecio", dijo Magaly Medina tras leer el post de Josimar que borró luego de sus redes sociales.

“Como no pueden defenderse bien, no saben ser emocionalmente inteligentes, lo primero que hacen es insultar, atacar y amenazar. Se sienten muy poderosos”, agregó.