Magaly Medina presentó en su programa ‘Magaly TV’ unos chats en los que una integrante de la familia de Álvaro Paz de la Barra señala que tomarían acciones legales contra la periodista. Tras ello, ella le respondió.

“Ahora me atarantan a mi, ahora me intentan amedrentar a mi, yo no estoy sola desamparada en el mundo porsiacaso señores Paz de la Barra. Tengo la asesoría del cana. No estoy solo, abandonada, no soy una indigente”, dijo Magaly Medina.

“Me van a mandar seguir con un dron, van a meter fiscalizadores a mi casa. Yo vivo en La Molina y por lo que estoy viendo el alcalde maneja el distrito como su chacra”, agregó luego Magaly Medina.