Julia María Aguilar, una madre de familia, falleció tras ser atropellada por un bus del Corredor Morado cuando había terminado de sacar la basura a la vía pública. El hecho se produjo a las 11 p.m.

“Ella recoge su bolsa de basura y se dirige al frente a dejar la basura. Es donde ella cruza y se ve el corredor viene a velocidad e invade el carril auxiliar e impacta a mi mamá por la espalda”, detalló su hija Giovanna Ramírez a América Noticias.

Según la hija de la agraviada, el chofer del Corredor Morado se demoró tres horas en trasladar a su madre al hospital Hipólito Unanue (El Agustino), donde falleció debido a la gravedad de sus heridas. “Ella ingresa a las 3 a.m.”

El matinal detalló que la víctima dirigía un taller de cambio de autopartes desde hace 15 años. “Me duele, me indigna que la empresa en ningún momento vino a decir nada, solamente me echó una llamada a mí.”

INVESTIGAN EL CASO

Por su parte, Gerardo Hermosa, gerente general del Consorcio Santa Catalina, operador del Corredor Morado, comentó que ya se investiga cómo se produjo el fatídico accidente.

“Primero es que coberturemos todos los gastos de la familia, indemnizar como le corresponde. Es un accidente que pudo haber sido evitado. Está en investigación, pero también hay que ver en qué estado se encuentran estas pistas”, señaló.

PIDE JUSTICIA

La hija de la víctima pide justicia para su mamá y la intervención del Ministerio del Interior (Mininter) y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) en su caso.

“Yo sé que a ella no le hubiera gustado esta injusticia. Necesitamos que pueda comunicarse con nosotros el ministerio del Interior y el de la Mujer, porque ha dejado huérfanos a dos hermanos míos”, sostuvo.

