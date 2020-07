Luis Miguel Llanos, quien resultó herido de bala durante un enfrentamiento con delincuentes en un restaurante de Tumbes, fue vinculado a un presunto caso de tráfico de terrenos en el norte del país.

El empresario hotelero Alejandro Gonzales Prada indicó a Cuarto Poder que Llanos lo engañó ya que, supuestamente, no le pagó por un terreno que le vendió y que habría estado involucrado con personas dedicadas al tráfico de tierras en Tumbes.

“Lo conozco de años a (Luis Miguel Llanos) y vengo siendo perseguido por este señor. Tengo una propiedad ribereña en la parte del cerro y él me dijo que quería un terreno y que me lo iba a comprar. Entonces, yo le dije: ‘yo aquí por bonanza tengo un pedazo de terreno donde están mis carteles y te puedo dar un sitio para que hagas tu casa y me los pagas como puedas’, a final de cuentas el señor nunca me pagó nada”, expresó.

Gonzales Prada entregó al programa dominical unos audios en los que Luis Miguel Llanos mantiene una conversación con otro empresario, pero al que no señala su identificación. De acuerdo con Cuarto Poder, Llanos revelaría que tendría contacto con un grupo de policías que investigaría al empresario hotelero y que busca pruebas contra él.

"Acá en el norte tenemos problemas de linderos de terrenos, entonces él me fabrica reportajes y empuja a gente para que puedan invadir mis propiedades y, a la vez, pegándola de falso justiciero al apoyar a esa gente saca, de alguna manera, algún beneficio", manifestó.

En el reportaje se mencionó que Alejandro Gonzales Prada denunció por usurpación de terrenos a Luis Miguel Llanos cinco días antes del atentado donde resultó herido. Negó que esté detrás del ataque.

Gonzales Prada admitió que tiene denuncias por usurpación de terrenos pero aseguró que las mismas fueron hechas por personas que invadieron sus propiedades y que no tiene sentencia en su contra por ese tema.

