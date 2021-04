La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” en Netflix continúa dando mucho que hablar, sobre todo en el Perú. Y es que en el primer capítulo, Diego Boneta (Luis Miguel) realiza un supuesto concierto en Lima en el año 2005. Durante este espectáculo el Sol de México sufre un accidente debido a una falla técnica ocasionando que el cantante pierda la mitad del oído. Además, se puede observar como su amigo y jefe de prensa José Pérez (Juan Ignacio Cane) habla con los medios peruanos y les indica que “Luismi” se encuentra bien y que pronto realizará una nueva presentación.

“Hubo un problema en el Muelle. Ahí se empezaron a utilizar los auriculares en el oído y el retorno de la música lo escuchaba por ahí. Entonces, cuando vi en los ensayos que estaban utilizando eso, yo le dije al sonidista que era de ellos, porque los grandes cantantes siempre vienen con sus sonidistas o su técnico de sonido, yo le dije que me parecía inapropiado y que hay tener cuidado porque estamos al frente de un cerro con antenas de radio y se puede filtrar el sonido. El técnico me dijo que no, que a ellos no les iba a pasar”, relató el empresario peruano Jorge Fernández a El Comercio.

“En la primera canción, se filtró el sonido y tuvo que salir del escenario. Insultó al técnico de sonido y luego lo despidió, tengo entendido. Luego, regresó y cantó”, explica el empresario, quien también aclaró que no fue necesario ir al médico en aquella oportunidad y que tampoco se canceló el show como lo plantea la serie de Netflix.

Por su parte, Lucy Gómez Sánchez, presidenta del club de fans de Luis Miguel, contó al mencionado diario que sí lo notó incómodo al inicio, pero que no recuerda de que se haya retirado del concierto por algún accidente. “Cantó medio malhumorado ‘América, América’. Sí me acuerdo que estaba incómodo pero luego se compuso. Es más recuerdo que terminó contento. Las fans que estaban adelante le agarraron la cabecita y fue algo tierno”, contó.

Como se recuerda, Luis Miguel ha realizado un total de 12 conciertos en Lima: 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 2002, 2004, 2010, 2013, 2014, 2018 y 2019.