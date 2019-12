Pero dice que no es interesada...

Sheyla Rojas se refirió a quienes la llaman “interesada” y dijo: “No me molesta, yo sé lo que quiero, sé lo que merezco. No me voy a meter con cualquier persona”. Y es que dice que ella ya “no tiene 15 ni 20 años”. Ayayayy...

Se nos casa el ‘Patriarca’

Después de cinco años de relación, Luis Abram le pidió matrimonio a su novia, Celeste Casanova, en Aruba. “Una y mil veces sí”, respondió la pareja del seleccionado peruano.

Como Pedro en su casa

Al parecer, pedir perdón en vivo le dio resultado al ‘Pulpo’ Gallese. En sus últimas historias de Instagram, se dejó ver en una cama junto a sus hijos. Pero el detalle está en que este mismo cuarto es el de su casa, donde su aún esposa también tiene fotos. ¿Será que se han dado una oportunidad?

Un regalazo de ‘Depredador’

Paolo Guerrero y Alondra García Miró están aprovechando las vacaciones al máximo y ayer, por el cumpleaños de la ‘ojiverde’, el pelotero se portó con una cena y un presenta de lujo. ¡Buena!

Nada con los celos

Jazmín Pinedo señaló que ella no controla lo que hace su esposo, Gino Assereto. “Nadie es dueño de nadie, él puede salir y desenvolverse cómo es”, confesó la ‘Chinita’.

Por querer figurar

Una candidata al Congreso, que no vale la pena ni mencionar, quiso ganar electores utilizando el logo de Alianza Lima y en una la institución saltó. “El club no está aliado a ningún partido político. Por eso, estamos en contra de que usen nuestro escudo en política”, dispararon.