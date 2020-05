Días atrás, Juliana Oxenford fue entrevistada por Magaly Medina y fue consultada respecto a las declaraciones de su hermana Lucía, quien dijo que no mantenían ninguna relación.

"Un montón de veces me han dicho lo de la familia: la familia puede estar unida como no unida... ¿qué es para ti la familia?, yo he crecido con mucho amor, no sé de dónde sacan porque no tuve una relación cercana con mi padre (...) Yo no tengo odio por nadie menos por una persona de mi entorno familiar (...) Lo que no nace no crece, si más adelante yo me encuentro y la conozco más la puedo incluir en mi vida”, expresó la periodista.

Tras sus declaraciones, Lucía Oxenford recurrió a su cuenta oficial de Twitter para dejar un mensaje en el que habló de la hipocresía. "Si alguna vez alguien te dice que nunca en su vida ha sido hipócrita. Hay dos opciones: O te está mintiendo O realmente no es un humano”.

Un usuario de Twitter consideró que el mensaje era dirigido para Juliana Oxenford y le escribió: “Si eso piensas creo deberías aclarar la situación tu misma y no solo decir: “pregúntenle a ella”. Cada historia tiene dos versiones y fin del tema”.

La modelo y actriz respondió a la consulta, con el siguiente mensaje: “Yo la aclaré en su momento y PARA VARIAR nadie me creyó, porque claramente para todos ustedes yo carezco de muchas cosas, entre insultos y ninguneadas, al ser quien soy y no tener una ventana abierta para explayarme a diario. Ni siquiera me conocen para hablarme como si lo hicieran”, indicó la actriz.

Finalmente, Lucía sostuvo que está tranquila y que no “necesita de gente hipócrita y malintencionada en mi vida”.

