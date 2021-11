En los últimos años las telenovelas turcas han cobrado una gran notoriedad: las producciones de ese país son un verdadero éxito en todo el mundo. En América Latina, los actores y actrices que han participado en las distintas series han ganado una gran popularidad. Sus intrigantes tramas, los ambientes históricos donde se desarrollan las historias y el gran talento de los artistas son las principales fortalezas de las novelas producidas en Turquía.

Si hasta el momento no has visto ninguna producción turca, en este informe vamos a presentarte las cinco novelas otomanas que no puedes dejar de ver. Con información del portal Sensacine, te resumiremos de qué trata cada telenovela. Empecemos:

Love is in the air

Love is in the air (Sen Çal Kapımı) es una telenovela turca que gira en torno a Eda, una chica con el sueño de convertirse en una arquitecta paisajista. Tras perder a sus padres cuando era muy joven, Eda consiguió seguir adelante en sus estudios gracias a las becas.

En su último año en la universidad, planeaba viajar al extranjero para completar su formación, pero la aparición en su vida de Serkan Bolat trastoca sus sueños. Obligada a aparcar sus planes de futuro, debe trabajar como florista en la tienda de su tía Ayfer mientras echa la culpa de todos sus problemas a Serkan.

Serkan se trata de un miembro de una familia adinerada que posee un reputado estudio de arquitectura, además de ser también muy exigente y perfeccionista que antepone su trabajo a todo lo demás y además ser uno de los solteros más cotizados de Estambul. Pero su vida cambia cuando se cruza en su camino Eda.

Novela "Love is in the air"

Amor en blanco y negro

Ferhat es un asesino a sueldo que trabaja para su tío Namik, un hombre ambicioso de negocios que quiere entrar en política. Asli es una cirujana que adora su trabajo y cuyo camino se cruzará con el de Ferhat cuando él le obliga a operar a un hombre al que ha disparado. A pesar de ser polos opuestos, Ferhat se siente atraído por ella y se casan para poder perdonar la vida de la cirujana, ya que trabajar para criminales se paga con muerte.

Las vidas de los protagonisas, llenas de dolor, violencia, sacrificio y ambición, se verán afectadas por el creciente amor del reciente matrimonio, quienes lucharán para cambiar su destino.

Novela: "Amor en blanco y negro"

Fugitiva (Sen Anlat Karadeniz)

Fugitiva (Sen Anlat Karadeniz), es un drama que busca concienciación social sobre la violencia de género en el entorno familiar. Narra la historia de una joven que fue vendida de pequeña, Nefes. Vedat es el hombre de negocios que la compró; una persona con mucho carácter que no deja a Nefes y a su hijo vivir en libertad.

Mustafa y Tahir, dos hermanos dedicados, también, a los negocios, visitan a Vedat y este lleva a cabo un plan de fuga con su hijo, que ya tenía muy bien pensado, con el único objetivo de buscar una vida mejor para ambos.

Novela: "Fugitiva "

Mujer (Kadin)

Mujer (Kadin), es un drama centrado en la mujer, el amor y la supervivencia. La protagonista, Bahar, es una joven viuda con dos hijos. Bahar tuvo una infancia dura, pues perdió a sus padres cuando tenía 8 años y, después, a sus abuelos. En el momento más duro de existencia, se enamora de Sarp, con quien más tarde se casará y tendrá dos hijos: Nisan y Doruk.

Sarp fallece y deja un vació en Bahar que no sabe cómo llenar. La protagonista tendrá que aprender a vivir con este vacío pues no está preparada para llenarlo con otro amor. Al cabo de los años, Bahar enferma y busca a su madre para que la ayude con los niños. En ese momento, los sucesos del pasado volverán a la cabeza de todos.

Con el paso del tiempo, Bahar descubre que su marido no está muerto. Sarp está casado, pero, cuando se vuelven a ver, los sentimientos entre ambos vuelven a surgir. Un terrible suceso hará que la relación de Bahar y Sarp se rompa por segunda vez.

Novela: "Mujer"

Hercai

La trama de Hercai sucede en Mardin, una provincia mágica. Reyyan es la nieta de Sadoglu, una de las familias más fuertes de Midyat, una ciudad de Mardin. Su abuelo Nasuh es el líder de la familia, aunque su padre y su tío también tienen mucha autoridad. Reyyan está enfrentada con su abuelo y su prima Yaren porque siempre recibe mejor trato que ella injustamente.

Miran Alambey, quien procede también de una familia con mucho poder, pide la mano a Reyyan en un intento de aliar ambsa familias. Reyyan, tras conocerle, se enamora de él. En su noche de bodas sale a la luz un secreto que puede cambiarlo todo, y el pueblo repudia a Reyyan, impidiéndole, su abuelo, que regrese a su mansión. Todo empeorará aún más con el deseo de venganza que se esconde tras esta alianza.

Novela: "Hercai"

Sigue la lista

A las ya nombradas, hay otras producciones turcas que vale la pena ver. Toma nota: Kara Sevda (Amor eterno), No sueltes mi mano (Elimi Bırakma), Sühan: Venganza y amor, Stiletto Vendetta, Fatmagül, Amor prohibido, Sila, İçerde, Gönülçelen, Amor de contrabando, etc.

