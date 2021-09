En Los Olivos, una mujer denunció ser víctima de delincuentes tras ser estafada con modalidad del supuesto boleto ganador de una lotería. Contó que ella entregó S/1.400 y su celular a cambio de S/5.000 que le darían por cobrar el papel que supuestamente confirmaba que había ganado el premio.

La víctima identificada como Elsa Cajo Céspedes relató que fue interceptada por una mujer y un hombre en los alrededores de un mercado en el citado distrito. La pareja montó una farsa en la que le pedían a la joven que cobre por ellos el boleto ganador tras supuestamente haber obtenido cinco aciertos.

“Este señor aparece y me dice que le lea porque no sabe leer un papel porque supuestamente había ganado los S/100 mil. Íbamos a preguntar en Plaza Vea cómo iba a hacer el pago en efectivo”, declaró para el noticiero América Noticias.

Cajo Céspedes contó que le pidieron una garantía ya que ella iba a averiguar el pago del dinero. Por esa razón, ella aceptó entregar S/1.400 y su celular. “Dijeron que me iban a dar S/5.000 y que no quería que le robara ese dinero, que yo iba a cobrar, y que querían una prueba de confianza, y como prueba era que le diera dinero y el celular. Yo se los di”, dijo.

Sin embargo, la joven al entrar a un centro comercial para averiguar el pago del supuesto boleto ganador de lotería se percató del engaño. La encargada de la boletería le indicó que la ganancia por ese juego era solo de S/5.

“Me mandaron a mí para preguntar con el boleto cómo iba hacer el pago en efectivo o cheque. Y en ese momento que me fui a averiguar me dijeron [los de la boletería] que solo [el premio] era 5 soles porque tenía tres aciertos, y cuando regreso [la pareja] ya no estaba”, indicó Elsa Cajo.

La víctima de estafa señaló que los S/1.400 que le fueron robados a través de esta modalidad de estafa iba a ser usados para la compra de medicinas de su madre. El caso viene siendo investigado por agentes de la comisaría de Sol de Oro.

