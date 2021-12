Durante muchos años Valentina Shevchenko ha sido considerada una de las más destacadas deportistas de artes marciales mixtas en el mundo y su gran talento le ayudó a conseguir importantes títulos en la compañía UFC. Ahora su historia puede ser vista en la película “Bruised” o también conocida como “Herida”, donde también participa la actriz de Hollywood, Halle Berry.

Conocida como la dueña del campeonato de Peso Mosca de la UFC, Valentina Anatolievna Shevchenko, también ha participado en el Gran Prix femenino de China y en la Work Kickboxing League donde salió vencedora.

Pero no solamente ha destacado en las artes marciales, pues, también tiene conocimientos en muay thai obteniendo el campeonato de esa disciplina por cinco años y de kickboxing ganando dos veces el título mundial.

Valentina Shevchenko retuvo su título del UFC por sexta vez consecutiva. (Foto: UFC)

Desde el 2003 hasta el 2015 logró distintos campeonatos y reconocimientos en el kickboxing, luego ese mismo año formó parte de la categoría gallo de la UFC.

Por si fuera poco, Valentina Shevchenko también tiene un título en dirección de cine. En el 2019 inició las grabaciones de la película “Bruised”.

Por su parte, Halle Berry fue considerada una de las actrices mejor pagadas de Hollywood en los años 2000. Ella ha participado en distintas películas de acción, comedia y suspenso. Además, es una modelo de Revlon. Mucho antes de ser actriz participó en varios concursos de belleza, terminando como primera finalista en el concurso de Miss Estados Unidos y ocupando el sexto lugar en el concurso de Miss Mundo en 1986.

Halle Berry “emocionada” al estrenar su primera película como directora. (Foto: AFP)

VALENTINA SHEVCHENKO Y LOS HUEVOS QUE LE ROMPIÓ A HALLE BERRY

La campeona femenina de la UFC, Valentina Shevchenko, también ha logrado demostrar su talento en el séptimo arte y lo ha hecho durante las grabaciones de la película “Bruised”, la cual es dirigida por la estrella de Hollywood, Halle Berry y compañera de rodaje de la deportista.

Para hacer más real las escenas de la película “Herida”, la actriz estadounidense conoció lo que significa un corte de peso e incluso los golpes fueron de verdad. Todo esto ha hecho que dicha producción se ubique dentro de los primeros puestos de la plataforma de streaming de Netflix.

“Su idea principal para las escenas de lucha era que tenían que ser reales. Una pelea lo más real posible (…) A veces, cuando entrenábamos, me decía, ‘Valentina, tienes que pegarme más fuerte’, y yo la respondía, ‘Halle, no estoy segura’. Ella insistía, ‘tienes que pegarme, tengo que sentirlo’, así que le dije que haría lo que pudiera”, expresó Valentina.

Valentina Shevchenko actúa junto a Halle Berry en la película Bruised.

El realismo en las escenas de lucha tuvo como consecuencia varios hematomas y huesos rotos, y quien más sufrió esto fue la actriz Halle Berry. Por ese motivo las grabaciones del filme fueron detenidas en algunas ocasiones debido a las lesiones que tuvo.

“Me quebré algunos huesos. Cuando no utilizas dobles estás propensa a lesionarte. Estaba peleando contra una auténtica campeona del peso mosca de la UFC, Valentina Shevchenko, y me tenía que dar golpes de verdad. Yo tenía que encajarlos y alguno me rompió algún hueso”, relató.

Berry señaló no saber en qué momento pasó eso y solo se dio cuenta cuando se puso de pie y no podía respirar.

LA PELÍCULA “BRUISED”

En el filme se puede ver a la actriz Halle Berry quien encarna al personaje de Jackie Justice, que es una exluchadora de la compañía UFC quien luego de mucho tiempo decide volver a jaula de pelea. En el ámbito personal trata de resolver distintos problemas difíciles en su vida.

Por su parte, Valentina Shevchenko interpreta a Lucia Chavez también conocida como “Lady Killer” y que será la principal rival de Jackie Justice.

HALLE BERRY CONTENTA DE TRABAJAR CON VALENTINA SHEVCHENKO

Los duros golpes y los huesos rotos no fueron excusas para que la producción culmine o para que la actriz Halle Berry buscara un doble que la reemplace, pues, la propia estrella de Hollywood ha reconocido su alegría de haber tenido como compañera de rodaje a la campeona de la UFC.

“Es una bestia, pero no podía haber tenido una mejor maestra. Me mostró la realidad. A veces tenía la sensación de que estaba peleando de verdad contra ella”, asegura Berry.

Como parte de la película tanto Shevchenko como Berry tuvieron que entrenar cinco horas al día durante dos meses, asimismo, compartieron técnicas de Muay Thai, jiu-jitsu, boxeo, artes marciales, entre otras.

¿QUIÉN ES VALENTINA SHEVCHENKO?

Valentina Anatolievna Shevchenko, nació en la localidad de Biskek (Kirguistán) el 7 de marzo de 1988.

Desde pequeña sintió gran inclinación por practicar artes marciales y fue así que a los 5 años fue matriculada en una escuela de taekwondo. Luego a los 12 años practicaba muay thai y vale todo. Pero fue a la edad de 15 años cuando hizo su debut en las artes marciales mixtas.

Durante su paso por la UFC de las 13 peleas más importante del mundo sólo ha tenido dos derrotas. También ganó ocho combates y defendió cinco veces el título máximo.