El 2020 no solo estuvo marcado por la pandemia del coronavirus (COVID-19), sino también por acciones de racismo y opiniones polémicas que fueron dadas a conocer en las redes sociales. A continuación una lista de ellas:

Arón Cotrina

A fines de agosto, Arón José Cotrina Gómez lanzó insultos racistas contra agentes del serenazgo de Magdalena que le pidieron que se ponga mascarilla cuando paseaba a su mascota en el malecón Grau, en plena pandemia del coronavirus (COVID-19).

El sujeto se había resistido a entrar a su casa y señaló a los serenos que su padre podía pagar la multa que le iban a imponer por no usar mascarilla. Tras las críticas, Cotrina ofreció disculpas, pero aseguró que los serenos de Magdalena no debían ofenderse cuando los llamó “serranos igualados”, ya que, según consideró, “todos somos cholos”.

“En realidad, sorry a los serenazgos. Yo entiendo que están haciendo su trabajo, les dan órdenes, entiendo, pero no quería faltarles el respeto y creo que no tienen que ofenderse porque todos somos cholos. Yo también soy serrano, todos tenemos sangre indígena y española en nuestro cuerpo, somos peruanos y debemos estar orgullosos de eso”, afirmó.

Sin embargo, el Ministerio Público informó que la Segunda Fiscalía Penal de Magdalena del Mar decidió abrir investigación preliminar contra el mencionado sujeto por el presunto delito de discriminación.

Además, la Municipalidad de Magdalena informó que denunció a Arón José Cotrina Gómez en la comisaría distrital por el “delito contra la humanidad, discriminación e incitación a la discriminación”.

Ministerio de Cultura asesora a Magdalena en caso de sujeto que insultó a serenos

Guillermo Miranda

Guillermo Miranda es el sujeto que insultó y humilló al venezolano Junior Ramírez, trabajador de la empresa de delivery Rappi, durante la entrega de un producto en su departamento de Miraflores.

En el video publicado en redes sociales, se escucha al sujeto haciendo comentarios xenófobos contra el trabajador debido a que, supuestamente, el producto entregado no había llegado en buenas condiciones.

Tras ello, Guillermo Miranda salió a ofrecer disculpas, a través de un video, por ser protagonista del “lamentable hecho” y dijo sentirse “arrepentido y avergonzado”.

“Yo personalmente quiero pedirte disculpas de corazón a ti, Junior Ramírez, por haberte hecho sentir tan mal, no hay razón que pueda justificar mi actitud ni los problemas personales por los que haya estado pasando en ese preciso instante ni toda esta preocupación por la pandemia (del COVID-19) podrían justificar que yo te haya hecho sentir de esa manera”, agregó Guillermo Miranda.

Durante un encuentro que tuvieron en el set del programa “Magaly TV: La Firme”, el trabajador venezolano no aceptó las disculpas de Guillermo Miranda, pues consideró que “ya es hora” de que las personas piensen antes de agredir verbalmente a peruanos y extranjeros.

Tras ocurrido el hecho, Miranda trató de viajar a Estados Unidos, pero la aerolínea Latam no le permitió abordar el avión debido a que, según dijo en un comunicado, para no perturbar la tranquilidad de los demás pasajeros.

Sujeto que insultó y humilló a repartidor en Miraflores intentó salir del país | Canal N

Vania Torres

La tablista nacional, quien obtuvo una medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019, hizo una caracterización de una mujer andina para sus seguidores en Instagram, lo que desató diversas críticas.

En diálogo con la revista Somos, la deportista detalló que decidió hacer tal caracterización para una escena de una obra de Aldo Miyashiro, como parte del taller de actuación que lleva con Roberto Ángeles.

Sin embargo, la deportista publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram con la mencionada caracterización de la mujer andina, para lo cual se pintó el rostro con maquillaje y luego procedió a limpiarse con un producto de un laboratorio.

“Fue hecho para una escena dramática en una pelea de pareja. Era drama. No fue una burla en ningún momento. En cuanto a lo que dicen que lo realicé para publicitar una marca, lo que hice fue simplemente sacarme el maquillaje como lo he estado haciendo. Lo he estado haciendo con todos mis personajes”, señaló Vania Torres en la misma entrevista dada a Somos.

Ante ello, Indecopi abrió una investigación por el presunto acto de discriminación cometido por la surfista Vania Torres en un contenido publicitario difundido en sus redes sociales.

Vania Torres se defiende de acusaciones de racismo

Martha Chávez

Tras la designación de Vicente Zeballos como representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), la congresista Martha Chávez afirmó que ex presidente del Consejo de Ministros “poco sabe” de derecho internacional y que -más bien- debió ser asignado a un cargo de representación en Bolivia por sus “rasgos andinos”.

“Es una facultad del presidente de la República, de acuerdo a la Constitución y a la ley, designar embajadores políticos, pero eso no puede significar que en plena pandemia se pase por alto la profesionalidad, la carrera de un diplomático que está asignado a una función ante la OEA, se le quite para hacerle un espacio a una persona que quizá debió ir a Bolivia porque como moqueguano y como persona de rasgos así, andinos, es una persona que debería conocer mejor y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de Bolivia”, expresó Chávez durante una sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento, a inicios de setiembre.

La parlamentaria recibió fuertes críticas, incluso las del entonces presidente Martín Vizcarra, quien consideró inaceptable lo expresado por ella y lamentó que eso ocurra en pleno siglo XXI.

“En la Comisión de Constitución, una connotada congresista ha dicho que: ‘Por qué han designado a Vicente Zeballos ante la OEA, si tiene rasgos andinos, que hubiera sido mejor designado como representante del Perú en Bolivia’. ¿Pueden creer? En pleno siglo XXI, una política que nos representa a todos los peruanos en el Congreso tenga este tipo de declaraciones. Es realmente inaceptable”, dijo Vizcarra en referencia a Martha Chávez.

Martha Chávez ofreció disculpas y retiró sus expresiones contra Vicente Zeballos. “Si usted considera, como lo ha considerado públicamente, lo hago y retiro las palabras si es que alguien se ha sentido ofendido”, manifestó Martha Chávez ante el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Omar Chehade.

“Yo no soy racista, soy una persona mestiza que no cree en la supremacía, porque además soy una persona de fundamentos católicos teóricos y prácticos”, añadió la parlamentaria durante la sesión.

Martha Chávez retira sus palabras

Stefany Echegaray More

El último 27 de octubre, la periodista Stefany Echegaray More fue abordada, cuando realizaba su trabajo en el Malecón de Miraflores, por un sujeto que no llevaba mascarilla, por lo que expuso a ella y su compañero a un posible contagio de COVID-19.

En una publicación en su cuenta de Facebook, Echegaray detalló que el sujeto, que no fue identificado, se acercó a ella y al camarógrafo porque intentaba ser entrevistado, pero no se lo permitieron por no tener mascarilla.

Ante ello, el sujeto se alteró y amenazó con golpear a los reporteros, lanzó frases discriminatorias y minimizó el riesgo que conlleva el no usar mascarilla para prevenir el COVID-19. Incluso, hizo el ademán de querer escupir a las personas.

Miraflores: Sujeto sin mascarilla amenaza y lanza insultos racistas a mujer | Canal N