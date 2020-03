El tecladista de Bon Jovi y miembro fundador de la banda de New Jersey, David Bryan, ha revelado que ha dado positivo por COVID-19. El rockero dio a conocer su estado de salud en una su cuenta de Instagram. David se puso en contacto con sus seguidores para informarles que la recuperación ante esta pandemia global es posible.

David notó que se sintió mal - durante la expansión del Coronavirus - , semanas atrás. Pero, ante el impacto mundial del este mal decidió hacerse la prueba y demostró que efectivamente había contraído el virus.

Ante la sorpresiva noticia, el galardonado compositor de varios musicales de Broadway, publicó un mensaje. “....¡Por favor no tengas miedo! Es la gripe, no la peste. He estado en cuarentena por una semana y lo haré por otra semana. Y cuando me sienta mejor, volveré a hacerme la prueba para asegurarme de que estoy libre de este virus desagradable. Ayúdenos unos a otros ayudándose unos a otros. ¡Esto terminará pronto ... con la ayuda de todos los estadounidenses!”, recita parte de post en Instagram.

Las muestras de apoyo de sus fans comenzaron a aparecer, dándole aliento y ánimos para sobrellevar esta enfermedad. Un amigo muy cercano como Matthew Bongiovi, hermano del líder de Bon Jovi, Jon Bon Jovi, lo alentó: “Que te mejores, hermano”.

Bon Jovi tenía programado el lanzamiento de su nuevo álbum, “2020”, el 15 de mayo. Asimismo, la banda había anunciado el “Bon Jovi 2020 Tour” solo para EE. UU. Sin embargo, no podrá hacerlo hasta que el presidente de los Estados Unidos (USA) de luz verde a toda actividad de entretenimiento a causa del Coronavirus.