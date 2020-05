El Bono Universal de 760 soles ha quedado completamente listo. No solo se ha lanzado el link de la plataforma virtual, sino que RENIEC -finalmente- ha lanzado su plataforma de registro. Este servicio online lleva por nombre “Registro Nacional de Hogares” y tiene un aspecto muy similar al del Bono Familiar. Conoce aquí los detalles para poder saber si accedes al subsidio del Gobierno.

LINK DEL BONO UNIVERSAL: https://bonouniversalfamiliar.pe/

¿Cómo registrarme en Reniec?

RENIEC ha habilitado el Registro Nacional de Hogares, la plataforma virtual oficial donde la población podrá validar o actualizar información para saber si cumplen con los requisitos y acceden al Bono Familiar Universal. La condición para que las personas accedan a este subsidio es que no hayan recibido ningún bono anterior, no estén en planilla pública o privada y que no generen ingresos mayores a 3000 soles. Además, solo una persona por familia puede realizar el registro.

Esta es la plataforma de Reniec: https://registronacionaldehogares.pe/login

¿Hasta cuándo puedo registrarme en Reniec?

La población tiene plazo hasta el próximo 30 de mayo hasta las 23:59 horas, por lo que aún queda más de una semana para que las personas puedan ingresar a la plataforma, colocar su DNI y consultar.

¿Cómo cobrar el Bono Familiar Universal?

El pago se hará en cuatro modalidades. Para ello se debe ingresar a la página web yomequedoencasa.pe y seguir diversos pasos.

Depósito en cuenta: se deposita el dinero en una entidad bancaria y podrás cobrar el monto en la red de cajeros Multired del Banco de la Nación.

Billetera Tunki de Interbank: se podrá retirar el bono en cualquier cajero Globalnet. También puedes descargar la aplicación o informarte en la página web se podrá retirar el bono en cualquier cajero Globalnet. También puedes descargar la aplicación o informarte en la página web tunki.com.pe

Banca por celular: deberás completar los formularios con el nombre de tus padres, tu fecha y lugar de nacimiento, número telefónico y operador al que pertenece. Te llegará un mensaje de texto al celular registrado. Digita el código enviado para validar tu número. Puedes registrar un correo electrónico de manera opcional. También podrás crear tu clave nacional y habrás tenido un registro exitoso. Próximamente te llegará un SMS con una clave de ingreso a la banca celular del Banco de la Nación. No borres el mensaje. Al ingresar a la banca celular con la clase asignada podrás generar tu código de 5 dígitos que te permitirá retirar el subsidio monetario. Tu clave de retiro tendrá una validez de 48 horas y podrás usarlo en cualquiera de los cajeros Multired del Banco de la Nación.

Giro en ventanilla: podrás escoger el departamento, provincia y distrito más cercano, además de la agencia de banco asignado y el día más conveniente para ti. Para más información puedes llamar al 101 o ingresa a podrás escoger el departamento, provincia y distrito más cercano, además de la agencia de banco asignado y el día más conveniente para ti. Para más información puedes llamar al 101 o ingresa a midis.gob.pe

