LINKS AQUÍ - AFP Habitat, Retiro del 25% o hasta 2000 soles. Conoce aquí más información sobre cómo retirar el 25 % de tus aportes en AFP Habitat y el cronograma de ingreso de solicitudes para cobrar los 2000 soles. Recordemos que la Ley de retiro del 25% del fondo de pensiones fue habilitada por el Congreso como medida para que los ciudadanos puedan hacer uso de entre 4 300 hasta 12 900 soles, dependiendo el monto que tengan acumulado.

Este es el número de teléfono para atención al cliente: (01) 2302200

¿Quiénes podrán acceder al retiro de 2000 soles?

Afiliados que no registren aportes en el mes de marzo 2020 y que no hayan accedido al retiro de hasta S/ 2 000 con anterioridad. Recuerda que el derecho al retiro no es complementario.

¿Cuándo y cómo podré solicitar el retiro de 2000 soles?

Desde el 6 de mayo puedes ingresar a www.consultaretiroafp.pe para realizar la consulta y ver si puedes realizar tu solicitud

Sobre el retiro de 2000 soles

AFP Habitat atendió, hasta el 29 de abril, el pedido de más de 350,000 afiliados para retirar hasta 2,000 soles de sus fondos de pensiones, medida que ha beneficiado a cientos de miles de peruanos para poder tener un respaldo económico en medio de la pandemia del COVID-19.

¿Cómo realizar tu solicitud de retiro en AFP Habitat?

Lo primero que debes hacer es ingresar al link https://www.afphabitat.com.pe/

Posteriormente, aparecerá una pantalla como la que dejaremos a continuación y allí tienes dos opciones.

Si aún no has consultado si accedes al retiro, das click en esa opción, pero si quieres realizar tu solicitud de inmediato, le das click.

Deberás ingresar tu número de DNI, tu dígito verificador y posteriormente te abrirá una ventana como la siguiente

Esta es la ventana de registro de solicitud y allí deberás completar todos tus datos para completar con el procedimiento.

Recuerda, todo es 100% digital y te llegará más información a tu correo electrónico.

Ejecutivo deja sin efecto el retiro de 3000 soles

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Sylvia Cáceres, informó este miércoles que el Consejo de Ministros decidió dejar sin efecto el acuerdo para emitir un decreto supremo que iba a permitir el retiro adicional de S/ 3.000 de las AFP tras la promulgación de la ley que permite acceder al 25% de estos por parte del Congreso.

“Una vez que tomamos conocimiento de la decisión del Congreso de la promulgación de la norma recibimos el informe de la ministra de Economía y Finanzas solicitando dejar sin efecto el acuerdo para el pago de los S/ 3,000 que eran complementarios al retiro de fondos de AFP que habíamos aprobado en semanas anteriores”, sostuvo en diálogo con Canal N.

AFP Habitat sobre el 25% del retiro de la AFP

“Estimados afiliados, como se indica en nuestro comunicado, nos encontramos a la espera de que la SBS publique el procedimiento operativo para el retiro. Cuando esto se dé, les informaremos inmediatamente los pasos a seguir. ¡Muchas gracias!”, fue el mensaje de AFP Habitat sobre este tema. Además, dejó un material gráfico para que los usuarios puedan tener mejor conocimiento sobre ello.

