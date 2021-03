La señora María Eudocia Araya, una mujer de 104 años, quien fue la primera adulto mayor en ser vacunada contra el COVID-19, recibió su segunda dosis este lunes en su vivienda en el distrito de Lince. La vacunación estuvo a cargo de Essalud.

De esta manera, la mujer ya ha recibido las dosis de la vacuna de Pfizer, por lo que su inmunización está completa. Las cámaras de TV Perú dieron cuenta que la señora, quien ya es tatarabuela, estuvo acompañada por sus hijos y nietos, quienes agradecieron a Essalud por haber dado prioridad a su familiar.

Los hijos y familiares de la señora agradecieron a Essalud por el seguimiento realizado a María Eudocia para garantizar que no presente ningún efecto secundario. Detallaron que no la centenaria mujer no presentó ningún efecto adverso.

Essalud ha informado que esta semana se realiza la inmunización de la segunda dosis para sus asegurados mayores de 80 años. En algunos casos esta aplicación se realiza a domicilio, mediante Padomi y en otros en puntos de vacunación.

Adulta mayor recibe segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19

Consulta aquí el padrón de Essalud

Essalud difundió el padrón de adultos mayores que serán vacunados contra el COVID-19 esta semana en los diferentes puntos distribuidos en Lima y regiones del país. En esta lista figuran personas de 80 años a más, debido a que se encuentran en la primera fase del Plan de Vacunación.

Se trata de la cuarta etapa de este proceso de vacunación, las cual iniciará este lunes 29 de marzo. Para conocer la relación de nombres, fecha y lugar de inoculación solo debes hacer click aquí.

En la lista figuran más de 12 mil personas, considerando tanto los que reciben la primera como la segunda dosis. Estas personas serán vacunadas con las dosis del laboratorio de Pfizer.