Lima 2019 | Cubano Andy Cruz celebró medalla de oro bailando los pasos de Fortnite | VIDEO

VER GRATIS | Fortnite llegó hasta los Juegos Panamericanos | Lima 2019 nos viene regalando jornadas inolvidables gracias al nivel mostrado por sus competidores, ya con los resultados resueltos llega el momento de celebrar y para eso el cubano Andy Cruz es un verdadero especialista. El centroamericano celebró su medalla de oro en boxeo con pasos de baile del popular videojuego.

Lima 2019 | Fortnite | Cruz celebró con pasos del videojuego

Boxeador fue consultado sobre el baile de Fortnite que regalo en el centro del cuadrilátero armado en el Coliseo del Miguel Grau del Callao y esto fue lo que dijo 'El norteamericano dijo que me iba a ganar para que yo no bailara. A los cubanos no hay quien nos quite lo bailado', comentó el ganador del oro en Lima 2019.

Así celebra cada una de sus victorias en el boxeo en los pesos ligero-welter, 'el Matador' llegó a los Juegos Panamericanos como medallista de bronce, del torneo clasificatorio disputado en Managua, protagonizó uno de los combates más vibrantes frente al estadounidense Keyshawn Davis.

Cabe resaltar que las medallas de bronce de los Juegos Panamericanos|Lima 2019 se quedaron el trinitense Michel Alexander y el antiguano Conrad Ryan.

¡Mira el tráiler oficial de la Temporada 10 de Fortnite!