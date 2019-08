Trends 04 de Agosto del 2019 ​Lima 2019 | Fernando Armas arremete contra sus críticos por imitación a Gladys Tejeda: 'Hay doble moral' | VIDEO El imitador Fernando Armas fue vapuleado en redes sociales tras imitar a Gladys Tejeda, ganadora del oro para Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019 .

Fotos: Textos: dbustamante









Fernando Armas se mostró muy apenado por la manera como se criticó en redes sociales su imitación a Gladys Tejeda, atleta que le regaló el oro a Perú en los últimos Juegos Panamericanos | Lima 2019. El actor cómico aseguró que dejará de lado el personaje, hasta nuevo aviso, y lamentó que la deportistas se halla sentido ofendida.

Fernando Armas arremete contra sus críticos por imitación a Gladys Tejeda

'No creo que pueda darse por ahora y tal vez por mucho tiempo, salvo que la dignísima Gladys Tejeda me dé la autorización para poder seguir imitándola, con la altura debida y el cariño de siempre. Porque seguimos teniendo la doble moral, esa hipocresía que con algo se ríen y con otro no', aseguró Armas en el programa dominical.

Video | América TV

Como se recuerda Fernando Armas fue vapuleado en redes sociales tras imitar a Gladys Tejeda durante la emisión de su programa diario en Radio Exitosa, la ganadora del oro para Perú en los Juegos Panamericanos | Lima 2019 se sintió muy mortificada por la manera como se vio caracterizada haciendo público su malestar, tanto así que el mismo Ministerio de Cultura le pidió al cómico que pida disculpas.

