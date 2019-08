Exporrista de Sport Boys, Shirley Cherres confiesa que tuvo relación con futbolista de la Sub-23 | VIDEO

La conocida exporrista de Sport Boys, Shirley Cherres, confesó el último martes que estuvo con un futbolista de la selección de México Sub 23 que participó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 durante su estadía en la capital.

La revelación de la exporrista se dio luego de que las cámaras de televisión de Magaly Medina la captaran ingresando al hotel Sheraton en los últimos días. Y es que en dicho lugar se encontraba hospedada la selección mexicana durante los Juegos de Lima 2019.

El futbolista es el volante Mauro Lainez, extremo que actualmente juega en el Tijuana de México y es hermano de Diego Lainez, la estrella del fútbol mexicano que milita en el Real Betis de LaLiga Santander. Shirley Cherres enseñó los chats que mantuvo con el futbolista y los hizo públicos.

"Sí, fue por Instagram, yo no busqué a nadie, simplemente me escribió y listo. Mantuvimos contacto desde que llegó, él me dijo que estaba soltero", contó Shirley Cherres a 'Magaly TV, la firme'. Sin embargo, el programa de espectáculos publicó la imagen de Lainez junto a su esposa en su matrimonio.

