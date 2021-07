Lilia Ulcida Paredes Navarro de 48 años, nació en el distrito de Anguia, provincia de Chota, Cajamarca el 23 de abril de 1973. Es maestra de primaria, artesana, tejedora y ganadera. Además, tiene 3 hijos con Pedro Castillo; Alondra, Arnold y Jennifer.

Lilia y Pedro se conocieron cuando los dos cursaban la primaria en Tacabamba. Estuvieron separados unos años y se volvieron a encontrar en quinto de secundaria. Luego estudiaron juntos en el Instituto Superior Pedagógico Octavio Mata Contreras de Cutervo. La futura primera dama del Perú, se casó con el Presidente electo hace 21 años.

Lilia Paredes. (Foto: Andina)

Antes de que Castillo Terrones postule a la presidencia del Perú, Lilia confirmó que no estaba de acuerdo, ya que considera que es una responsabilidad muy grande, además, confirmó que es apartarse de la familia y la capital les queda muy lejos.

Sin embargo, Pedro postuló, y la noche del lunes 19 de julio, fue proclamado como Presidente electo por el Jurado Nacional de Elecciones para el periodo 2021-2026.

Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, es reconocido por el JNE como presidente electo del Perú. (Foto: Reuters)

Paredes comentó lo que le gustaría hacer como primera dama: “Mi rol implicaría acompañar a mi esposo y trabajar en los programas sociales. Me interesa apoyar a las mujeres, veo el maltrato que sufren. Además, como maestra que soy, me inclino por el bienestar de los niños. Me da mucha pena saber que son violados. Eso a mí me destroza”, expresó.

“Me gustaría (tener un despacho en Palacio de Gobierno) porque es importante atender todos los reclamos de las mujeres, y en general, de los problemas que se presenten (...) Velaremos por la salud y alimentación de los niños”, finalizó.

Lilia Paredes llegó el domingo a Lima acompañada de sus dos menores hijos para asistir a la ceremonia de juramentación a la Presidencia de la República, que se llevará a cabo el miércoles 28 de julio.

