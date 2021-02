José Saturnino Cardozo y Fabián Estay quienes importaron a México la tradición Sudamericana de no bañarse antes de los partidos, cuando vistieron la camiseta del Toluca, club donde el paraguayo y el chileno conformaron una dupla demoledora. Cardozo es el mejor anotador en la historia de los Diablos con 249 goles, una cifra que incluso lo coloca entre los mejores goleadores de la historia del fútbol mexicano.

“No es que no nos bañáramos nunca, era un tema de que veníamos con una escuela sudamericana donde nosotros, que debutamos jóvenes, vas adquiriendo manías o mañas y en ese sentido pensábamos, o era la creencia que teníamos, que bañarnos antes del partido te quitaba energías”, dijo Estay en entrevista con Mediotiempo.

“Eran otros tiempos diferentes, no había tantas redes sociales, podías dejarte barba si querías, era muy diferente el tema y pues era la crianza que teníamos de Sudamérica y ahí están los resultados gracias a Dios. Pepe es un histórico y a mí me fue muy bien en México, valía la pena no bañarse un día antes del partido”, agregó.

