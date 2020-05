Ronny Revollar sobre posibilidad que se anule el Apertura: “Los torneos que decidieron terminar dieron campeón al puntero"

La vuelta del fútbol profesional va tomando forma, pero aún no se tiene confirmado cómo se continuará jugando la Liga 1. Sin embargo, hay una posibilidad que empezó a tomar fuerza, y esa es que se anule el Torneo Apertura para que se de inicio a un nuevo campeonato, el cual se desarrollaría en su totalidad en Lima.

Este escenario no le gusta para nada a Ronny Revollar, entrenador de Alianza Universidad, equipo líder del Apertura y que se mantuvo invicto durante las seis primeras fechas.

“En todos los torneos del mundo que decidieron terminar se le dio campeón al que estaba puntero, no veo por qué en el Perú no se puede hacer eso. Si no se va a hacer eso, lo único que pedimos es que no perjudiquen a los equipos que planificaron bien el inicio del torneo. Fueron 16 puntos que a nosotros nos costó conseguir y lo ganamos limpiamente en campo, no sería justo que nos lo quiten de una manera arbitraria. Que el torneo lo modifiquen como quieran pero que respeten los puntos”, señaló el estratega.

“No tenemos ningún problema en ir a Lima, nosotros vamos a donde nos digan pero que sean justos con lo que se ganó en el campo”, agregó.

Revollar también afirmó que mantienen una preocupación latente porque 13 futbolistas de su plantel se encuentran en Lima y. no estarían disponibles para el regreso a los entrenamientos, que seguramente se hará oficial en las próximas semanas,

