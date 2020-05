La paralización del fútbol y la incertidumbre que ronda sobre el reinicio de las actividades en el balompié peruano han desatado un amago de crisis económica en los clubes nacionales.

Reducción de salarios y suspensión perfecta de labores, son dos de los principales temas con los que ha tenido que lidiar la Agremiación de Futbolistas Profesionales (SAFAP).

El ente encargado de velar por los derechos y el respeto del futbolista profesional en el Perú, ha tenido arduo trabajo las últimas semanas. Así lo afirmó Roberto Silva, presidente de la SAFAP, quien señaló que han tenido que atender a la totalidad de clubes participantes de la Liga 1.

“Estas deben haber sido las dos semanas más intensas que he tenido como presidente de los últimos 4 años. Es el equivalente a veinte frentes y hay que atender de manera independiente a cada uno. No todos han necesitado intervención, pero sí la mayoría y en varias instancias. Eso tiene sus oportunidades porque afianzamos acercamientos. Ha habido una bonita oportunidad para hacer un buen check”, dijo a Depor.

Por otro lado, la Liga 1 no es el único frente con el que tienen que batallar. La Liga 2, competencia que todavía no había iniciado y con menos recursos económicos, corre el riesgo de no jugarse este 2020.

“Si no se reactiva la Liga 2 no hay nada que reclamar. Ahí si aplica una suspensión perfecta. No hay servicio que brindar. Lo mismo con la Liga 1, si mañana más tarde nos dicen que no hay fútbol, se acaban las discusiones, cerramos y nos vamos todos. Ustedes también porque van a estar aburridos", enfatizó Silva.

