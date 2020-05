Hace ya varios días, Toño Jáuregui sorprendió en las redes sociales saludando a Salim Vera por su cumpleaños, lo que el cantante respondió y quedaron para hacer un reencuentro con los integrantes originales de la banda Libido.

Sin embargo, Salim Vera en una entrevista con Oxígeno aseguró que Toño Jáuregui y él no son amigos y que el reencuentro planeado para el 2021 "solo es por negocio”.

Ante esto, el exbajista de Libido respondió en sus redes sociales: “Salim obviamente no vamos a volver a ser amigos. Estamos en diferentes frecuencias. Para mi la música es química y buena vibra. Si vas a seguir hablando de mi, ven y conversarlo conmigo de una vez. No voy a hacer un reencuentro bajo esos términos”.

En la entrevista, Salim Vera explicó que hay temas internos que sucedieron entre ellos que no tiene arreglo y por ello no volverán a ser amigos.

"No va a ser un reencuentro para reconciliarnos como amigos y vamos a salir los fines de semana, esas cosas no van a suceder. Se tiene que entender que han pasado cosas que el público no la sabe, ni las va a saber fundamentalmente porque no tiene mucha importancia, pero estas cosas las sabemos entre nosotros y estas cosas han sido tan profundas que simplemente han afectado en ese plano completamente y esto no tiene retroceso. Hay que entender que la vida es así uno deja de ser amigo de alguien”, explicó.