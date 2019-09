Liam Payne, ex One Direction, estrenó su nuevo sencillo "Stack It Up" | VIDEO

Liam Payne, uno de los exintegrantes de la exitosa boy band "One Direction, acaba de estrena su nuevo y esperado sencillo titulado "Stack It Up", el cual llega acompañado de un videoclip que fue filmado en Nueva York.

Esta canción inspirada en el ambiente de los clubs, cuenta con la colaboración de la estrella de rap estadounidense A Boogie wit da Hoodie, quien también escribió la letra junto a Ed Sheeran, Steve Mac y, Fred Gibson.

El video de "Stack It Up" es protagonizado por Liam y Boogie en un arcade. El colorido visual también incluye una divertida versión animada de Liam y Boogie como parte de los gráficos en uno de los juegos de las máquinas.

"Estoy muy feliz de lanzar mi nuevo sencillo y de que todos finalmente lo escuchen. Boogie y yo nos divertimos mucho haciéndolo. ¡Esta es una canción de la que estoy realmente orgulloso y no puedo esperar para mostrarles lo que vendrá después!", dijo Liam Payne sobre su nueva producción musical.

En apenas dos años como solista, Liam Payne ha vendido más de 18 millones de sencillos y sus canciones se han reproducido un total de 2.7 billones de veces, convirtiéndose en el artista en solitario más exitoso de cualquier otro miembro de One Direction.