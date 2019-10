Leslie Shaw la rompe en las redes, Melissa Klug da consejos y Roberto Martínez más bravo que el ‘Pep’ | VAR BOCÓN

A Karlita le dio patatús

Karla Tarazona, quien tuvo sus salidas con Paolo Guerrero, se desmayó durante su programa de radio. Los compañeros de la conductora afirman que es por la presión y el estrés por Christian Domínguez.

Lo bañan en huevo

Jefferson Farfán cumplió 35 añitos y sus hijos lo celebraron con el respectivo ‘huevazo’. “Un poco toscos mis hijos”, puso la ‘Foquita’ en redes sociales. ¡Qué buena!

Más bravo que el ‘Pep’

Roberto Martínez contó sus estrategias para que no le descubran sus ‘trampas’ y asombró a todos con sus conocimientos del tema. Entre sus ‘tips’ más bravos, dijo que: no la tengas en redes sociales, tener claves secretas, poner horas para mensajes y llamadas, etc. En la TV, ya lo llaman el ‘Maestro’. ¡Ajá!

Nadie le ve la cara de tonta

Por su parte, Melissa Klug habló de los ‘tips’ para reconocer a un hombre infiel. “Tiene dos celulares, se va al gimnasio por horas, pone su celular en silencio, etc”. La Klug tiene experiencia. ¡Ja!

Anda con la ‘socialite’

Leslie Shaw, expareja de Miguel Cevasco, está por Italia y se cruzó con la famosa Kendall Jenner. La rubia está que la ‘rompe’ y ya la invitan a eventos lujosos por el mundo.

“Tú no estás solterita”

Poco a poco, Yahaira Plasencia va confirmando que tiene una relación con Jefferson Farfán. Ahora, durante un show en v ivo, la salsera se quedó muda cuando uno de sus compañeros le sacó en cara que “no está soltera”. ¡Ya que lo hagan público de una vez!