Nicol Leigh, futbolista del Crystal Palace, contó la desagradable experiencia que vivió durante años, luego de que un hacker ingresara a su cuenta de Icloud y le robara fotografías personales. Estas fueron difundidas en una página web para adultos, llevándola a una gran depresión. Pues incluso, tuvo trastornos alimenticios que pusieron en riesgo su salud.

“Tengo sobrinas y sobrinos que están llegando ahora a esa edad, que se sienten orgullosos de mí y que quieren buscarme en Google, pero es imposible hacerlo sin que mi nombre esté pegado a la suciedad. Tampoco los clubes querían identificar mi nombre con su marca”, contó la deportista.

“Entré en un círculo vicioso. Nunca hubo un momento de tranquilidad. Todavía sufro ansiedad y tengo momentos en los que no puedo levantarme de la cama. Ahora puedo entender por qué la gente se suicida por cosas como esta, porque yo no sé cómo logré superarlo. Fue necesario un cambio de perspectiva y rodearme de la gente adecuada”, remarcó Nicol.





Leigh reabrió recientemente sus redes sociales después de cerrarlas para evitar tener que bloquear a cientos de personas por día que le escribían mensajes obscenos e hirientes. Aunque reconoció que aún ese problema persiste, expresa: “Todavía recibo comentarios. Al menos uno por noche. Lo he llegado a normalizar y eso me duele. Es frustrante que me reconozcan solo por eso”, finalizó.

Lo más leído