Andrea San Martín dio detalles de su relación amorosa con Sebastián Lizarzaburu y aseguró que espera que llegue el momento de casarse.

“Las veces que lo hemos hablado, porque sí se ha conversado de eso, hemos dicho que llegará el momento cuando tenga que ser, tampoco de aquí a los 50 años, porque si no es él habrá otro, así que a ponerse las pilas”, dijo a Trome al ser consultado sobre el matrimonio.

Además, espera que el popular “Hombre roca” le entregue su anillo de matrimonio. Ella siente que no se merece menos.

“Claro, ¡qué cosa! Me he roto el lomo para convertirme en la mujer que hoy soy, me ha costado lágrimas, momentos de depresión, transité por caminos difíciles, me caí y levanté miles de veces y no me merezco menos (ríe)”, sostuvo.

Luego dio otros detalles de su relación. “Cuando me preguntan específicamente por el tema de Sebastián, solo puedo decir que para mí ha sido conocer a una nueva persona, porque ambos nos perdimos el rastro en todos los aspectos y creo que así lo hemos sentido los dos. Nos va superbién, estamos enfocados en lo mismo, yo en mi trabajo, las niñas y él en lo suyo”, contó.