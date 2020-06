Laura Bozzo, en un ‘en vivo’ para Instagram con la influencer colombiana Yina Calderón, se refirió −sin problemas y sin tapujos– a las operaciones estéticas a las que se ha sometido a lo largo de su vida.

La presentadora de televisión no negó que ha pasado en reiteradas ocasiones por el quirófano para realizarse “arreglitos”; sin embargo, aseguró que apuesta más por los hábitos saludables y el ejercicio para mantener la figura que ella desea.

Bozzo contó que le practicaron un aumento de busto, a una liposucción en las rodillas y que le han inyectado plasma, colágeno y células madre en el rostro. Además, se sometió al tratamiento de hilos rusos, una técnica que tensa la piel del rostro.

“Me he hecho las ‘lolas’… Me he hecho en las rodillas… Una vez me hice como una especie de lipo en las rodillas. En la cara me hago mucho plasma, células madres, me pongo colágeno (…) En todo esto me puse hilos rusos, consiguen devolver firmeza al óvalo facial y tensar la piel del cuello”, contó la presentadora peruana durante la transmisión en vivo.

En otro momento de la conversación, la peruana no descartó otras intervenciones estéticas en el futuro, pero sin abusar de ellas pues aseguró que acepta el paso de los años. “Tampoco hacer el ridículo y querer aparentar treinta años cuando no los tengo, que te suavicen el rostro sí, pero sin caer en el ridículo”, añadió.

