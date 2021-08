¿Cuál es el paradero de Laura Bozzo? Esa es la pregunta que muchos se han hecho ante los tensos momentos que vive la conductora de televisión en México. Los medios han reportado que se le impuso una medida cautelar de prisión preventiva debido a un proceso por el delito de evasión fiscal, lo que ha hecho que sus seguidores recuerden cuando fue arrestada en Perú.

Según fuentes de Milenio, Bozzo habría vendido Servicio de Administración Tributaria (SAT), “el cual garantizaba el pago de un adeudo por 12 millones 760 mil 071 pesos”. Así lo señala el medio mexicano.

El periódico agregó que las autoridades habrían entendido que la presentadora “pretendía burlase de la autoridad fiscal, vendiendo el inmueble embargado por el SAT para omitir el pago de contribuciones, por lo que ahora enfrentará desde la cárcel su proceso penal”.

En tanto, diversos medios se encuentran en los exteriores del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, para registrar la llegada de la conductora de televisión que, hasta el cierre de esta nota, no se ha manifestado ni en sus redes sociales.

Según el plazo establecido, la conductora de televisión deberá presentarse por voluntad propia ante la justicia. (Foto: Laura Bozzo / Instagram)

¿CÓMO FUE EL ARRESTO DOMICILIARIO DE LAURA BOZZO EN PERÚ?

Laura Bozzo fue detenida en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en 2002, cuando se encontraba por viajar a Miami, junto a una de sus hijas de 13 años. La figura de televisión, en el programa “De Primera Mano”, dijo que lo hicieron como represalia.

Porque ella, días atrás, había revelado que el presidente de ese entonces, Alejandro Toledo, tenía una hija fuera del matrimonio, y que su nombre era Saraí, lo que fue un escándalo mediático en Perú.

De esta manera, ello permaneció en arresto domiciliario durante tres años en el programa televisivo que tenía en ese entonces. “Fui chantajeada por el presidente de la República, tengo las pruebas de que el suministro de justicia fue a monitor a chantajearme, a decirme que si yo decía que Saraí no era la hija me daban la libertad y me daban un avión a Miami. Me torturaron, me hicieron de todo, pasé por lo peor que nadie se puede imaginar, me amenazaron que me iban a violar en la cárcel me iban a meter presa”, contó en el mencionado espacio.

¿QUÉ EDAD TIENE LAURA BOZZO?

La conductora de televisión Laura Bozzo nació en Lima, Perú, el 19 de agosto de 1951, por lo que cumplirá 70 años en los próximos días de 2021. Ella reside en México después de sus problemas legales en su país natal.

“A días de cumplir 70 años este es mi mensaje. Nunca se sientan menos por la edad es solo un número, podemos cumplí nuestros sueños siempre y les digo quiero que me recuerden por siempre empoderar a la mujer”, escribió en sus redes sociales una semana antes de su reciente problema judicial.

