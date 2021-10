El actor Carlos Bonavides, más conocido por su personaje “Huicho Domínguez”, tuvo un noble gesto con la conductora Laura Bozzo: organizó una colecta a favor de la peruana, pero fue un rotundo fracaso: no juntaron ni un peso (moneda mexicana).

Lejos de respaldar la iniciativa de Bonavides, varios mexicanos se pronunciaron en las redes sociales y, en sorna, opinaron que la abogada debería vender su ropa y otras pertenencias (lujosas en su mayoría) y así honrar sus deudas con el SAT.

“Nadie me peló de la recolecta, no tuve ninguna respuesta y yo a la señora Laura no la he visto para nada, no he tenido comunicación con ella, no sé exactamente cuál sea su destino ni su paradero, lo que siempre le he deseado es buena suerte, que arregle su problema porque es una compañera”, se lamentó el actor mexicano.

En charla con la prensa, el popular “Huicho Domínguez” dijo estar apenado por lo que viene sucediendo con Laura Bozzo, de quien tiene buenos recuerdos. Le deseó suerte y que pronto arregle su situación.

El “Huicho Dominguez” organizó una colecta en Mexico para apoyar a Laura Bozzo @laurabozzo con sus deudas pero no junto ni un solo peso. pic.twitter.com/kI2ZiputdJ — Memorex📺® (@RecuerdosPeru) October 17, 2021

La buscan por todos lados

Como se sabe, actualmente Laura Bozzo está no habida en México desde que se dictara una orden de arresto en su contra. “El problema de Laura Bozzo comenzó cuando presuntamente dispuso de una propiedad que estaba embargada por el SAT, que garantizaba el pago de una deuda de 12 millones 760 mil 071 pesos”, informó el diario Universal.

“El 11 de agosto un juez del Estado de México la vinculó a proceso y le dictó prisión oficiosa, por lo que tenía un plazo de 48 horas para presentarse voluntariamente, de no hacerlo sería considerada prófuga, pero la conductora no acató la orden y no se presentó, tampoco entregó su pasaporte”, añade el medio de comunicación.

En la actualidad, Laura Bozzo cuenta con una ficha roja de la Interpol, por lo que es buscada en 195 países.