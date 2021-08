Jossmery Toledo reveló que ella y el resto de “Las Chicas Tulum” consideran a Macarena Gastaldo de ser “la soplona del grupo” y pasar datos a la prensa sobre sus salidas y encuentros con la prensa.

“En realidad no la quieren a Macarena porque, creo que la mayoría sospecha de ella, de repente que pasó la voz para la filmación que nos hicieron ese día. Yo solamente di esa información”, dijo Jossmery Toledo.

“En realidad ellas no querían viajar, antes que yo les dé esa información. En esta farándula no existen amigas, yo lo tengo muy claro. Por ejemplo a Macarena la considero una amiga, sí también, normal de juerga pues ¿no? Pero no es que le cuente mis cosas tampoco”, comentó luego.

Las ‘embajadoras’ se mechan y excluyen a Macarena Gastaldo por ser la ‘soplona’ del grupo