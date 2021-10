Un empresario textil sufrió el robo de su minivan en la puerta de su vivienda ubicada en la cuadra 11 del Jr. Pisagua, en el distrito de La Victoria. La unidad tenía mercadería valorizada en S/17.000, así como S/5.000 en efectivo.

En las imágenes difundidas por América Noticias, se observa que un sujeto desciende de una mototaxi y se dirige hacia la minivan estacionada. En cuestión de segundos abre la puerta, se sube al vehículo y se da a la fuga.

Fue luego de casi 20 minutos que el Illian Analya, víctima del robo, sale de su casa para verificar el estado de su vehículo cuando se percata que la unidad ya no está. En ese momento solicita apoyo de las autoridades para iniciar con su búsqueda.

“Empiezo a buscar, a pedir ayuda del serenazgo. Me dijeron que fuera a la comisaría y en la comisaría de Apolo nadie me quiso asentar la denuncia. Me dijeron que debía irme a la Dirove, cuando ellos están en la obligación de aceptar la denuncia, pero no lo hacen. En realidad, la autoridad que tenemos no funciona, no trabaja, están solamente en el escritorio”, señaló el agraviado.

Detalló que dentro del vehículo había telas y accesorios de confección valorizados en S/17.000. “En el vehículo yo tenía S/5.000 en efectivo. Nosotros nos dedicamos a lo que es la confección de prendas de vestir. Resulta que esa mercadería era para entregar a personas que trabajan con nosotros”, manifestó.

Illian Analya precisó que dicha mercadería debía entregarla este jueves en dos talleres de confección. “Las personas que trabajan para mí, a raíz del delincuente, no van a tener trabajo por una semana”, lamentó.

El agraviado pide apoyo a la Municipalidad de La Victoria para que le faciliten los videos de las cámaras de seguridad de todas las calles y así poder determinar en qué dirección fugó el delincuente con su vehículo.

“A las personas que tienen cocheras, pueden haber guardado ahí mi auto. El vehículo es marca Chevrolet de color plomo plata de placa amarilla AVU-936″, detalló.

VIDEO RECOMENDADO

El Minsa prepara un protocolo para la aplicación de una tercera dosis con un comité de expertos. Esta nueva inmunización contra el COVID-19 a médicos, enfermeros y técnicos se concretaría en la última semana de octubre.