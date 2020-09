El alcalde de La Victoria, George Forsyth, se pronunció respecto a un caso de un agente de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria que fue grabado cuando agredía a un ambulante durante un enfrentamiento entre ambos grupos en el citado distrito.

En diálogo con el noticiero ATV Noticias, el burgomaestre aseguró que el personal que actúe de forma contraria a lo estipulado en la comuna distrital en agravio de un ambulante, comerciante o civil será despedido de forma automática y se le denunciará.

Las declaraciones de Forsyth las brindó luego que el citado medio de comunicación difundiera imágenes de una intervención de fiscalizadores en La Victoria. En el video se muestra que durante el enfrentamiento un informal queda reducido y ya en el suelo es golpeado por un fiscalizador que usa un escudo.

“Es evidente que cuando trabajas con un grupo humano puede haber alguno que no tome la decisión correcta. Qué es lo importante, qué es lo que hace la municipalidad. Aquí hay una orden directa de que, si alguien no se comporta a la altura de las circunstancias nosotros, la municipalidad, que estamos para generar bienestar y si no comporta en esa línea entonces automáticamente es despedido, y no solo despedido, sino denunciado. Eso hacemos con los agentes que son malos”, remarcó.

Al ser consultado de qué si el fiscalizador involucrado en el accionar violento fue identificado y se inició un proceso sancionador en su contra respondió: “Así es. Siempre hacemos un ejemplo e inclusive lo despedimos frente a todo el personal. Nosotros sí tomamos las medidas correctivas”, insistió.

El alcalde Forsyth aseguró desde que inició su gestión hasta la fecha no se ha reportado “ningún” ambulante, comerciante o civil herido. “Ninguno ha pasado ni a clínica u hospitales”, añadió.

Asimismo, aclaró que son falsas las informaciones que denuncian el presunto robo de mercadería durante las intervenciones de ambulantes en las calles del distrito.

“Dicen que se roban la mercadería y eso es falso. Es un procedimiento que se interna la mercadería, se paga la multa y se devuelve la mercadería. ¿por qué? Porque estás haciendo algo indebido. Es la norma”, señaló.