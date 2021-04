Mediante un evento online la marca global con presencia en Asia, Europa y ahora presente también en América Latina, realme, anuncia su nueva serie 8 causando sorpresa sobre las características que vendrán incluidas en este portafolio y con las que buscan fortalecer su presencia en el segmento medio – alto del mercado global.

Si bien, la nueva serie 8 ya está disponible en los principales mercados de Asia y Europa, el lanzamiento en el mercado peruano se tiene previsto para mediados del presente año.

NUEVA SERIE 8, SIMPLEMENTE SORPRENDENTE

El realme 8 Pro es el primer Smartphone de la marca en ser equipado con una poderosa cámara cuádruple de 108 MP soportado por el sensor HM2 de Samsung. Además, presenta diversas configuraciones para grabar videos como Starry Mode (Cielo estrellado) con la cual se podrá ajustar la exposición del lente para producir videos Time-Lapse de noche y captar las estrellas del firmamento.

Los amantes de la fotografía también encontrarán en el nuevo realme 8 pro el aliado perfecto para lograr imágenes en súper alta definición y podrán dejar en el pasado la perdida de detalle que se obtenía al hacer zoom sobre una imagen: el realme 8 pro ofrece una resolución efectiva de 12000 x 9000 píxeles, así como el modo zoom mejorado soportada por la tecnología In Sensor-Zoom.

El corazón de este flagship trae un procedador Qualcomm Snapdragon 720G que brinda un rendimiento superior en la ejecución de múltiples tareas e inclusive para juegos, con lo cual la experiencia del usuario será llevada al máximo nivel.

Complementando la potencia del procesador, está una pantalla Súper AMOLED Full Screen con lector de huellas de respuesta ultra rápida, el cual complementa las funcionalidades de seguridad para el usuario.

El realme 8 Pro viene con una característica que se ha convertido en el sello de realme: la carga ultra rápida gracias a su tecnología SuperDart de 50W que le permite una carga del 100% en solo 47 minutos, así como la interface realme UI 2.0 Fuera de la caja (out of the box) basado en la más reciente versión de Android. Por último, pero no por ello menos importante para realme, el diseño moderno en colores y estilo que sorprenderá a más de uno.

Como parte del lanzamiento también se presentó el nuevo realme 8, modelo que viene acompañado de un módulo posterior de cámaras cuádruple de 64 MP con AI (Inteligencia Artificial) que permitirá mejores resultados al momento de captar imágenes en diferentes situaciones o momentos del día con diferentes variaciones de luz, así como una cámara selfie de 16 MP.

El realme 8 cuenta además con una pantalla de 6.4´´ Super Amoled Full Screen, escáner de huellas dactilares de respuesta ultra rápida, batería de 5000mAh capaz de alcanzar una carga del 100% en solo 65 minutos gracias a la tecnología SuperDart de 30W.

Este modelo incluye un potente procesador MediaTek Helio G95, especial para juegos, además del sistema realme UI 2.0 fuera de la caja (out of the box) y diseño ultra delgado que sorprenderá.