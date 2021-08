El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) La Libertad, y con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, ejecutó una recuperación extrajudicial en el sitio arqueológico Huaca Barco, ubicado en el distrito de San Pedro de Lloc, provincia liberteña de Pacasmayo.

Desde el Mincul se informó que el área recuperada en este sitio arqueológico es de 2 hectáreas y media; además, su recuperación no implicó actos violentos.

Del lugar se retiraron palos, alambres de púas y mantas que cercaban esta zona arqueológica que forma parte del Patrimonio Cultural de la Nación.

La operación de desalojo se ejecutó con la participación de 100 personas, entre personal del Ministerio de Cultura, policías de la Unidad de Servicios Especiales y comisaría de San Pedro de Lloc al mando del mayor PNP José Luis Vásquez Carrillo.

Esta acción estuvo a cargo del equipo técnico del Área Funcional de Defensa de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, conformado por abogados y arqueólogos.

“Exhortamos a la población a que no invadan áreas intangibles, zonas arqueológicas o zonas que tengan carga cultural; que no se dejen sorprender por traficantes de terrenos quienes de manera ilegal les hacen promesas de la casa propia en terrenos que tienen la calidad de inalienables e intangibles y no pueden ser ocupados de acuerdo a ley”, indicó Jhon Juárez Urbina, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) La Libertad.

Imágenes de la recuperación del sitio arqueológico "Huaca Barco". (Foto: Ministerio de Cultura)

“Huaca Barco”

El sitio arqueológico “Huaca Barco”, es un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, que se encuentra protegido por ley y tienen la condición de intangible, inalienable e imprescriptible (Art. 6° de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación).

“Huaca Barco” fue declarado como Patrimonio Cultural de La Nación, mediante la Resolución Directoral Nacional Nº 637/INC, del pasado 23 de marzo de 2010.