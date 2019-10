La historia de Daniel Fernández, el Mariano Closs peruano que sueña con narrar los partidos de Perú [ENTREVISTA]

Daniel Fernández Chilo o 'Dani' para las personas que van entrando en confianza con él. Nos cuenta que su amor por la narración inició en el 2003 cuando el Cienciano del Cusco tuvo una campaña maravillosa en la Copa Sudamericana en donde se coronó como campeón continental. La algarabía de la adolescencia lo hizo 'pegarse' a las transmisiones de Fox Sports y agarrarle el gusto por narrar como los argentinos.

Con 28 años, Dani nos cuenta que desde hace 5 ingresó al mundo de la narración de manera oficial, y aunque en Perú lo 'identifiquen' como el imitador peruano de Mariano Closs, el narrador natal de Trujillo, nos cuenta qué sucedió en ese momento que grabó el video imitando la voz del narrador argentino y también al conocido Gonzalo Núñez.

¿Cómo iniciaste en el mundo de la narración y sobre todo la imitación a Mariano Closs?

Todo empezó desde el 2003 cuando veía, escuchaba y seguía a Cienciano del Cusco en la Copa Sudamericana. Uno siempre empieza imitando a un personaje, copiando la voz y hoy, por fin, soy alguien en la narración deportiva. Conforme iban pasando los años, yo iba escalando, he narrado Copa Perú y ahora narro fútbol profesional.

¿De quién fue la idea de grabar el video en el bus imitando a Mariano Closs y también a Gonzalo Núñez?

Eso salió de improviso la verdad, estaba con mis compañeros en el bus y salió, estábamos en Huancayo y nos veníamos a Lima y me dijeron para grabar un video. Fue una locura porque el video lo subieron a Youtube y tiene más de 6 millones de reproducciones hasta ahora, lo que llamó la atención de todos fue el parecido con la voz al narrador de Fox Sports (Closs). Aparte, quiero que quede en claro que yo no me identifico como imitador, sino como narrador de fútbol, son cosas muy distintas.

¿Qué dijo la familia al respecto, tus amigos o tu enamorada?

Bueno en ese tiempo estaba soltero, no tenía ningún compromiso ni nada, pero de hecho me abrió un montón de puertas en eventos deportivos, narraciones e incluso de salir al extranjero. Yo estuve en Ecuador y Chile narrando fútbol 7 y ahora sigo narrando en la página de Erick Osores con Copa Perú y Primera División.

Ahora que lo mencionas, ¿cómo es la relación con Erick Osores?

Hay un vínculo de amistad muy bueno, yo lo conocí el año pasado en medio de un evento y él se acercó a mi porque recordó la imitación a Gonzalo Núñez y me dijo que verdaderamente me parecía a su amigo. De ahí él me invitó a otro evento, que de hecho acepté (risas). Aunque desde ahí nos dejamos de hablar, hace poco me lo volví a encontrar y me dijo para narrar el partido de Universitario y Alianza Universidad (en Huánuco), también acepté.

Déjame decir que la producción no era la mejor, porque terminamos narrando con un celular, hubo problemas en medio del partido se 'bajaron' la página de Erick Osores (en Facebook) y utilizamos otra que solo tenía 1000 seguidores, pero a la hora del partido teníamos a más de 11 mil conectados en vivo y era por la voz, todos pensaron que era el verdadero Mariano Closs narrando la Liga 1 (risas). La gente nos apoyó mucho ese día.

Hablando de Liga 1, ¿hincha de qué equipo?

Yo soy de Universitario, pero no tengo ningún problema en narrar y gritar los goles de Alianza Lima, soy muy objetivo en ese tema. El gol de Alejandro Hohberg en Huánuco hizo que esa parte del video tenga como 40 mil reproducciones, fue increíble.

¿Has tenido la posibilidad de estar en un medio reconocido?

Yo tengo casi 5 años narrando fútbol y soy de las personas que cree que todo tiene su momento, y confío que mi momento va a llegar. Yo he estado en ATV en Combate, hubo un campeonato de menores y estuve un mes a cargo de eso. Fue una buena experiencia y sobre todo porque mejoró mi curriculum y también los precios (risas).

¿Qué prefieres, radio o televisión?

La TV. Igual uno pasa por diferentes fases, hay que ser versátil. Si se da la oportunidad de narrar en una radio conocida e importante obvio que hay que entrar, la cosa es transmitir emociones siempre, así sea televisión por cable o señal abierta al igual que la radio.

¿O tal vez un partido de selección?

De hecho, un partido de selección se narra con mas intensidad, es un reto que tengo.

¿Has tenido algún contacto con el verdadero Mariano Closs? ¿Un whatsapp o una llamada?

No, todavía no. Soy de las personas que espera a que sucedan las cosas, nadie del extranjero me ha podido 'reconocer' con el parecido de la voz de Mariano.

¿Alguna anécdota que nos puedas contar o recuerdes siempre?

Hay varias ah (risas). Una vez viajé a Cusco para narrar en Copa Perú y los hinchas confundieron mi relato con el de Mariano Closs, yo me acerqué a ellos para decirles que no era ningún argentino, sino yo. Ni siquiera soy alto, mido 1.59 m (risas). Los hinchas me decían: "Loco, ¿de dónde sacas esa voz?".