La chica Badabum llega a Perú, trollean a Kevin Quevedo y el beso mojado de Michelle Soifer en el VAR Bocón

Suave con la venta

‘‘Conversé con Michael Debakey y me dijo que su nombre está entre uno de los posibles compradores de Sporting Cristal”, tiró el siempre polémico Gonzalo Núñez.

Lorena se disculpa

La periodista Lorena Álvarez, reconocida hincha de Alianza Lima, pidió perdón a la selección peruana en nombre del club, tras el polémico video del Banco Pichincha, que se viralizó en redes sociales y que cayó muy mal entre los hinchas.

Guarda pelotero

Lisbeth Rodríguez y Badabun llegan a Perú en noviembre ¿Buscarán infieles en nuestro país? La famosa Youtuber llegará para poner en aprietos a varios tramposos y ahí podrían caer varios de nuestra pelotita que les gusta jugar en otras canchas. Uy xuxa.

Lo agarran de punto

Cáceda y Gallese agarraron de punto a Quevedo tras llegar a Lima luego de los amistosos en los Yunaites. Lo grabaron mientras se había quedado dormido y el video fue la sensación.

Dan con 'palo' a Yahaira

Con más de 32 años de trayectoria musical, Laura Mau es voz autorizada de la salsa peruana. Ella destrozó a Yahaira Plasencia, la expareja de Jefferson Farfán, de quien dijo que su música no tiene nada de salsa.

“...No tiene nada de salsa. No hay clave, les he dicho muchas veces (a los empresarios) que hagan un evento con Yahaira, Daniela, Son Tentación, You Salsa (Amy G) y las pongan conmigo para que demuestren que son salseras”, señaló a diario Trome. ¿Qué consejo le darías?, le preguntaron y la salsera contestó: “Que sigan adelante y Dios las bendiga. A mí me gusta la música original no la copia, siempre me distinguí porque hice un himno y se llama ‘Deseada’”.

Un besito bien mojado

Génesis Tapia es la próxima invitada a El Valor de la Verdad. Y parece que dejó en jaque a la expareja de un pelotero íntimo, Michelle Soifer. ¿Te besó Michelle Soifer dentro de una piscina?... Tatatatá.