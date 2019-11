La 'Chama' vuelve a remecer las redes, Sheyla Rojas posa con millonario y Uribe aconseja a Pizarro en el VAR BOCÓN

Rubia posa con millonario

Sheyla Rojas no tuvo problemas para posar junto a un ‘jeque árabe’ que sacudía los dólares para el lente de una revista. La rubia está solterita porque no hay millonario que llene su corazón. Y no va a ser.

¿Indirecta para ‘Shey’?

Deysi Araujo le ‘pegó’ a ‘Shey Shey’ porque se hizo conocida por sus escándalos. “Me falta salir con un ‘Pato’, un Pavón o un Moral’”, dijo la vedette, que se pintó el pelo de rubio.

¿Qué pasó, Orderique?

Juan Carlos Orderique fue detenido y llevado a la comisaría de Barranco por presuntamente ocasionar un accidente de tránsito a la altura de la cuadra 15 de la Av. Grau. Según se pudo conocer, el conductor de ‘Sí va a salir’ habría estado en estado de ebriedad, pero optó por no hablar.

“Lo veo como entrenador”

Claudio Pizarro anunció su retiro del fútbol y de inmediato Julio César Uribe le envió un consejo. El ‘Diamante’ jura que el ‘Bombardero’ la haría linda como entrenador. ¿Será?

Sonríe, ‘Rous’

Rosángela Espinoza se puso triste porque recordó su frustrado paso por Miss Perú 2012. La chica reality se dio cuenta que el certamen no era lo que ella esperaba.

Dispara con todo

Alexandra Méndez, conocida como la ‘Chama’, disparó contra Magaly Medina luego de que la comparara con un cactus porque “nadie sabe de qué vive”. “Ella está más operada que Frankenstein. Antes era un espanto, ahora que se hizo mil cirugías se ve mejorada”, apuntó.