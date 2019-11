La ‘Pantera’ es romántico

Carlos Cáceda esperó a su esposa, Francesca Carranza, en el aeropuerto con un ramo de rosas. Y, obviamente, la recibió con un apasionado beso y abrazo. “Te extrañé muchísimo”, dijo la ‘Pantera’, quien está bien ‘templado’.

Carlos Caceda se perfila como el titular para enfrentar a Emelec en Ecuador por Copa Sudamericana. (Foto: Jesús Saucedo)

‘Bolt’ ahora la pega de actor

Luis Advíncula no deja de sorprendernos. El pelotero ahora se hizo presente en el nuevo videoclip del grupo de salsa, ‘La Combinación de La Habana’, donde actuó de repartidor de pizzas. ¡Buena, Bolt!

Sabe lo que tiene

Alexandra Méndez, quien jura que Cristiano Ronaldo la buscó, sigue retando la censura de Instagram y ahora publicó una sensual foto con la leyenda: “Con amor a los criticones, para que se distraigan un rato”. ¡Divina!

Olinda ‘pecha’ a la ‘Tili’

Olinda Castañeda y Tilsa Lozano no dejan de soltar su veneno luego del trío amoroso que vivieron con Jackson Mora. Y es que el peleador estaría de novio con la ‘Tili’, pese a que es la archienemiga de su ex. Claro está que Olinda no se quedó callada.

“Que (Tilsa) se esfuerce un poquito más para que deje de llamarme. Todos venimos a este mundo a ser felices. Si él es feliz con su paquete básico, pues que sea feliz con su paquete básico”, disparó Castañeda, quien se la tiene jurada a la ‘Tili’.





Peloteros le metieron su rico ‘cortijo’

Alexander Callens y Jean Deza fueron por un cambio de look ahora que ha salido solcito, y se metieron un ‘cortijo’ bien bravo en ‘My Hood’. Ambos, ahora, fácil la hacen en un reality de TV o como modelos. ¡Ja!