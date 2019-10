La Chama luce sus bubbies en París, Carrillo quiere sacar a Ramos del Whatsapp de la selección y Chris Soifer está flaca

La 'Churrita' está figurita

Chris Soifer se metió una operación brava, aunque dice que fue por salud, y ahora muestra feliz su nueva figura. El ‘Churrito’ Hinostroza se debe estar arrepintiendo...

Las 'teteras' al aire libre

Alexandra Méndez, quien jura que ‘choteó’ a Cristiano Ronaldo, estuvo de paseo por Paris y se tomó una trevida foto frente a la Torre Eiffel. La ‘Chama’ estuvo sin nada de la cintura para arriba y con su sostén en la mano. ¡Nunca cambies!

"Tienen más recorrido"

Monique Pardo no se guardó nadita al hablar de Vania Bludau. “Está mas recorrida, realmente yo me declaro virgen al lado de las chicas de hoy, tienen un recorrido Panamericana Sur, ida y vuelta, llegando a Chile”, disparó.

Tremendo equipazo

Como es costumbre, los expeloteros andan de evento en evento jugándose su pichanguita. En este equipo que estuvo por Ate vemos a ‘Chiquito’ Flores, ‘Puchungo’ Yañez, Martín Hidalgo, ‘Conejo’ Rebosio y Carlos Elias. Aunque no nos quisieron decir si ganaron o perdieron...

Pa' fuera, pa' la calle...

No cabe duda que entre los jugadores de la bicolor reina la amistad y la buena onda, por lo que no sorprende ver que se jueguen bromas. Ahora, Christian Ramos comentó que se mantiene en contacto con el grupo por whatsapp de la selección, aunque ya lo quieren botar de la conversación.

“Aún no me sacan del chat de la selección peruana, pero Carrillo ya me quiere sacar. Le he dicho a Yoshimar que no lo hagan”, acotó la ‘Sombra’, quien aún sueña con volver a vestir la blanquirroja más adelante.

'Maca' es una novia atrevida

Macarena Gastaldo pareja del ‘Pato’ Álvarez, compartió una imagen donde se identifica con esas mujeres que no resisten tocat (obvio, con cariño) a su novio en público. ¡Uffff!