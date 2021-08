La Casa de Papel - Temporada 5 es de las series más esperadas de Netflix, es por eso que la cuenta oficial de la serie publicará un nuevo tráiler a falta de pocos meses para su estreno oficial. Mira aquí todos los detalles del avance.

Cabe recordar que Netflix anunció que la quinta temporada de La Casa de Papel se dividirá en dos. La primera será lanzada el 3 de septiembre con 5 episodios, mientras que la segunda será el 3 de diciembre con otros 5 capítulos.

Tráiler Oficial de La Casa de Papel - Temporada 5

La Casa de Papel: ¿La temporada 5 es la última?

La Casa de Papel debería terminar en la temporada 5. No obstante, Mario de la Rosa, quien interpreta a Suárez en la ficción, asegura que de momento nadie les ha confirmado que esta será la última.

“Todo el mundo me habla del final de La Casa de Papel, Yo no lo sé, sé que es el final del atraco. Eso es lo que se nos ha dicho de forma oficial a todos los actores, ‘el atraco llega a su fin’, pero no sé si luego va a continuar la historia”, aseguró el actor en su cuenta de Instagram.

Recordemos que en la cuarta temporada, termina con la muerte de uno de los personajes más queridos de la historia: Nairobi. El final es una intriga, pues no se llega a confirmar si los delincuentes más queridos del mundo lograron escapar del Banco de España para hacerse con el oro que se encuentra dentro de la cámara acorazada.

Personajes de La Casa de Papel - Temporada 5

Úrsula Corberó es Tokio

Álvaro Morte es El Profesor

Pedro Alonso es Berlín

Miguel Herrán es Río

Jaime Lorente es Denver

Itziar Ituño es Raquel Murillo

Alba Flores es Nairobi

Darko Peric es Helsinki

Rodrigo de la Serna es Palermo

Esther Acebo es Mónica Gaztambide “ Estocolmo ”

Enrique Arce es Arturo Román

Najwa Nimri es Alicia Sierra

Hovik Keuchkerian es Bogotá

Luka Peros es Marsella

