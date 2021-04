La Casa de Papel ha tenido un éxito rotundo en todo el mundo. La serie española se estrenó en un primer momento en Antena 3, pero Netflix adquirió la serie y con ello tuvo mucha aceptación. Por este motivo, este título tendrá una quinta temporada, que se iba a estrenar en un primer momento en este abril de 2021, pero finalmente todo se movió.

La Casa de Papel, temporada 5: ¿Por qué se cambió la fecha de estreno?

La quinta temporada de la historia de los atracadores más temidos estaba planeada para este abril, sin embargo, esto no se dará luego de la lista de novedades que publicó la plataforma de Netflix. La pandemia de COVID retrasó las grabaciones y, aunque el rodaje ya acabó, la serie sigue en producción.

Netflix publicó las series que se lanzarán este mes de abril y se encuentran la segunda temporada de Luis Miguel, la serie y Letras Explícitas, un documental de Héroes del Silencio, pero sobre La Casa de Papel aún no hay noticias.

La Casa de Papel 5: filtraciones

LA PRIMERA FOTO OFICIAL DE TOKIO EN LA CASA DE PAPEL 5

Úrsula Corberó, más conocida como “Tokyo” por sus actuaciones en la Casa de Papel, dejó un mensaje en sus redes sociales. Se sabe que la última temporada está siendo filmada y aún no hay fecha de estreno. Sin duda es la serie más esperada por los fanáticos de Netflix.

La actriz compartió una imagen del rodaje de la quinta temporada de ‘La casa de papel’, en la que se le observa armada y con cara desafiante, el post decía lo siguiente: “Madre mía es que vais a flipar con la quinta temporada de La casa de papel” expresó.

“Arturito” sufre fractura de su pierna y preocupa a seguidores en Instagram [FOTO]

El popular “Arturito” de la serie ‘La Casa de Papel’ se encontraba en un retiro espiritual y sufrió un aparatoso accidente que lo ha dejado en silla de ruedas y muletas por un buen tiempo.

El actor compartió imágenes en Instagram mostrando su pierna enyesada debido a una luxofractura trimaleolar de tobillo “A veces si no te paras tú te para la vida! Tibia y peroné por el aire ( luxofractura trimaleolar de tobillo. Feo, muy feo)....en fin, paciencia!”, escribió “Arturito”.

¿Qué pasó en el último episodio de La Casa de Papel 4?

Tras la impactante muerte de Nairobi (Alba Flores), el Profesor decidió “tumbarse la carpa” de una manera estratégica. Esto también suponía el rescate de “Lisboa”, quien había sido capturada por la policía e interrogada para que diera a conocer el paradero de Sergio Marquina.

Las últimas escenas de La Casa de Papel registran el ingreso de Raquel Murillo al Banco de España, en una maniobra perfecta de El Profesor, quien había logrado engañar una vez más al equipo liderado por el “Coronel Tamayo”. Sin embargo, el líder de la banda de los atracadores no festejó por mucho tiempo, pues la inspectora Alicia Sierra descubrió su escondite y el episodio acaba con ella apuntándole directamente hacia el famoso delincuente.

La Casa de Papel: ¿Habrá sexta temporada en Netflix?

La Casa de Papel debería terminar en la temporada 5, que actualmente continúa en producción y cuyo estreno está previsto para este 2021. No obstante, Mario de la Rosa, quien interpreta a Suárez en la ficción, asegura que de momento nadie les ha confirmado que esta será la última.

“Todo el mundo me habla del final de La Casa de Papel, Yo no lo sé, sé que es el final del atraco. Eso es lo que se nos ha dicho de forma oficial a todos los actores, ‘el atraco llega a su fin’, pero no sé si luego va a continuar la historia”, aseguró el actor en su cuenta de Instagram.

Recordemos que en la cuarta temporada, termina con la muerte de uno de los personajes más queridos de la historia: Nairobi. El final es una intriga, pues no se llega a confirmar si los delincuentes más queridos del mundo lograron escapar del Banco de España para hacerse con el oro que se encuentra dentro de la cámara acorazada.