La Casa de Papel ha sido un éxito rotundo en todo el mundo. La serie española se estrenó en un primer momento en Antena 3, pero Netflix adquirió la serie y tras ello tuvo mucha aceptación entre la gente. Por este motivo, este título tendrá una quinta temporada, que se iba a estrenar en un primer momento en este abril de 2021, pero finalmente la fecha de movió.

La Casa de Papel, temporada 5: ¿Cuándo se estrena?

La quinta temporada de la historia de los atracadores más temidos estaba planeada para el pasado mes abril, sin embargo, esto no se dio luego de la lista de novedades que publicó la plataforma de Netflix. La pandemia de COVID retrasó las grabaciones y recién acabó la filmación en mayo.

Por el momento se desconoce la fecha de estreno de la quinta temporada de La Casa de Papel, pero podría estrenarse a finales de 2021.

Director de La Casa de Papel publicó mensaje de despedida en Instagram

El director de la serie, Jesús Colmenar, publicó foto en Instagram con un mensaje de despedida tras finalizar las grabaciones de la temporada 5.

“Es imposible explicar lo que se siente al terminar La casa de papel, porque no es solo una serie. Es nuestra casa. Nuestra familia. Nuestro campo de batalla. Nuestro sueño alcanzado. Cuesta decir adiós a un viaje de cuatro largos años que han cambiado nuestra vida, y en el que hemos dado todo”.

¿Qué pasó en el último episodio de La Casa de Papel 4?

Tras la impactante muerte de Nairobi (Alba Flores), el Profesor decidió “tumbarse la carpa” de una manera estratégica. Esto también suponía el rescate de “Lisboa”, quien había sido capturada por la policía e interrogada para que diera a conocer el paradero de Sergio Marquina.

Las últimas escenas de La Casa de Papel registran el ingreso de Raquel Murillo al Banco de España, en una maniobra perfecta de El Profesor, quien había logrado engañar una vez más al equipo liderado por el “Coronel Tamayo”. Sin embargo, el líder de la banda de los atracadores no festejó por mucho tiempo, pues la inspectora Alicia Sierra descubrió su escondite y el episodio acaba con ella apuntándole directamente hacia el famoso delincuente.

La Casa de Papel: ¿La temporada 5 es la última?

La Casa de Papel debería terminar en la temporada 5, que actualmente continúa en producción y cuyo estreno está previsto para este 2021. No obstante, Mario de la Rosa, quien interpreta a Suárez en la ficción, asegura que de momento nadie les ha confirmado que esta será la última.

“Todo el mundo me habla del final de La Casa de Papel, Yo no lo sé, sé que es el final del atraco. Eso es lo que se nos ha dicho de forma oficial a todos los actores, ‘el atraco llega a su fin’, pero no sé si luego va a continuar la historia”, aseguró el actor en su cuenta de Instagram.

Recordemos que en la cuarta temporada, termina con la muerte de uno de los personajes más queridos de la historia: Nairobi. El final es una intriga, pues no se llega a confirmar si los delincuentes más queridos del mundo lograron escapar del Banco de España para hacerse con el oro que se encuentra dentro de la cámara acorazada.

PERSONAJES DE LA CASA DE PAPEL 5