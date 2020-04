Duro testimonio. Itziar Ituño, actriz española que interpreta a Lisboa en la serie ‘La Casa de Papel’, dio a conocer detalles inéditos sobre sus vivencias tratando de combatir el Covid-19, una vez que se confirmó que había contraído el virus.

“No sé muy bien de dónde proviene este virus. Tienes la sensación de que es algo extraño y alienígena, porque da unos síntomas rarísimos; unas sensaciones muy raras, pero creo que la naturaleza tiene sus caminos para sacudirse las pulgas, que en este caso somos nosotros”, comentó la actriz en dialogo con el programa argentino radial “Por si las Moscas”.

También advirtió que no se debe subestimar al Covid-19, ya que puede parecer una simple tos pero termina siendo algo más letal.

“Empieza con una tos, así medio tonta. Has escuchado lo del coronavirus, pero piensas: ‘a mí no me va a pasar’ (…) Al día siguiente, que amaneces con fiebre, te das cuenta de que efectivamente el bicho [la enfermedad] se te ha metido”,agregó.

Sin embargo, este virus mortal no solo perjudicó la salud de Ituño. Su esposo la pasó peor, y tuvo que permanecer internado durante ocho días para por fin vencer la enfermedad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

“La casa de papel”: Mira el tráiler hecho por tres adolescentes nigerianos que se ha vuelto viral en redes | VIDEO

La Casa de Papel | “Lisboa” envía fuerte mensaje a la afición chilena para respetar la cuarentena

La Casa de Papel | Úrsula Corberó y su mensaje en plena cuarentena: “Ojalá podamos juntarnos de nuevo”

Actor de ‘La Casa de Papel’ denuncia a su vecina por acoso