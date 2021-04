La casa de papel se estrena a finales de año y millones de fanáticos en el mundo esperan con ansias la tan esperada serie de Netflix. Grandes momentos quedaron grabados en la memoria de muchos durante la cuarta temporada; una de ellas fue la muerte inesperada de Nairobi, personaje principal de la historia española. Sin embargo, su presencia volvería en esta última temporada.

Según los guionistas, la atracadora llegaría como flashbacks para algunos de los actores. Un claro ejemplo sería con Tokio. puesto que ambas tuvieron una gran amistad en las anteriores periodos mostrados por el gigante del streaming.

La Casa de Papel: ¿Habrá sexta temporada en Netflix?

La casa de papel tiene como objetivo terminar y concluir su historia en la quinta temporada. Asimismo, los fans deberán esperando unos meses más para presenciar los tan ansiados capítulos, Como se recuerda, la productora tuvo que postergar el estreno que se llevaría acabo en 2020 debido a la pandemia generada por el coronavirus

“Todo el mundo me habla del final de La Casa de Papel, Yo no lo sé, sé que es el final del atraco. Eso es lo que se nos ha dicho de forma oficial a todos los actores, ‘el atraco llega a su fin’, pero no sé si luego va a continuar la historia”, aseguró el actor en su cuenta de Instagram.

Es buen precisar que en la cuarta temporada, termina con la muerte de uno de los personajes más queridos de la historia: Nairobi. El final es una intriga, pues no se llega a confirmar si los delincuentes más queridos del mundo lograron escapar del Banco de España para hacerse con el oro que se encuentra dentro de la cámara acorazada.